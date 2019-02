Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Melderegister der Stadt stehen aktuell noch 30 774 Einwohner, die amtliche Bevölkerungszahl aber liegt schon seit Sommer 2018 unter 30 000. Ohne nennenswerten Zuzug muss sich die Stadt sogar darauf einstellen, bald unter 25 000 Einwohner zu rutschen.

Die amtliche Bevölkerungszahl, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg regelmäßig herausgibt, betrug im April 2018 für Schwedt exakt 30 000. Im Mai und Juni wurde die Zahl bereits unterschritten, da gab es bereits nur noch 29 980 beziehungsweise 29 993 Schwedter, bevor sich das Blatt im Juli noch einmal wendete und Schwedt offiziell wieder 30 026 Einwohner zählte. Seit dem Monat August 2018, für den das Landesamt gerade die aktuellste amtliche Bevölkerungszahl veröffentlicht hat und Schwedt damit 29 994 Einwohner bescheinigt, muss die Stadt von einer Bevölkerungszahl von dauerhaft unter 30 000 ausgehen.

Das geht aus dem Melderegister der Stadt hervor. Seit dem letzten Zensus 2011 liegt die Bevölkerungszahl der Schwedter Meldebehörde immer rund 800 Einwohner über der Landesstatistik, die Differenz aber bewegt sich nahezu konstant. Das Meldeamt registrierte zum Jahresende 30 774 Einwohner, demnach dürfte die Landesstatistik für Ende 2018 bei rund 29 900 liegen, Tendenz weiter fallend.

In der jüngsten Bevölkerungsprognose, die das Amt für Statistik mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr herausgegeben hat, werden der Stadt Schwedt im Jahr 2030 noch 25 087 Einwohner vorausgesagt. Die Prognose sagt ein noch weiteres Absinken der Zahl von Kinder und Jugendlichen voraus, einen Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter um 30 Prozent und lediglich in der Altersgruppe der über 65-Jährigen wird mit einen Anstieg um knapp 7 Prozent auf dann mehr als 10 000 Einwohner gerechnet. Dann ist mindestens jeder 3. Schwedter ein Rentner.

Die Zahlen sind alarmierend. Wenn die Stadt nur durch den Zuzug von Senioren profitieren kann, die aus dem Umland in die städtischen Pflege- und Altenheime ziehen, dann handelt es sich dabei um keinen nachhaltigen Bevölkerungszuwachs. Schon jetzt sieht der Schwedter Lebensbaum, also die Grafik der Altersstruktur der Bevölkerung, nicht wie in gesunden Kommunen wie ein Tannenbaum aus, sondern eher wie der Schwedter Wasserturm. Das Dach und den dicken Wasserbehälter in luftiger Höhe machen Tausende Rentner aus. Darunter steht ein deutlich dünnerer Turmschaft von nicht einmal 300 Einwohnern pro Jahresscheibe. Aktuell werden sogar nur zirka 200 Kinder pro Jahr geboren. Der Turmschaft wird dort, wo er für einen gesunden Stamm am stabilsten sein sollte, sogar noch schmaler.

Schwedt wird auf absehbare Zeit die größte Stadt in der Uckermark bleiben, auch wenn die Bevölkerungszahl weiter wie derzeit prognostiziert zurückgeht. Der rapide Wegzug konnte gebremst werden und ist heute kleiner als der Zuzug. Wie jede andere Kommune ist die Stadt aber auf eine gewisse Bevölkerungsgröße und -struktur angewiesen, um ihre Angebote aufrecht zu erhalten. Pro Kopf erhält sie Zuwendungen vom Land, Anteile von der Einkommens- und Umsatzsteuer. Geht das alles zurück, ist die Stadt auf nennenswerten Zuzug angewiesen, sonst kann sie sich ihre soziale, kulturelle und sportliche Infrastruktur schlichtweg nicht mehr leisten.

Zweimal wurde der Abwärtstrend aufgeschoben, einmal durch Eingemeindungen in den 2000er-Jahren, zuletzt durch Zuzug von Geflüchteten 2015/16.