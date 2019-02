85 000 Euro plus für Birkenstein

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Der Etat für das Jahr 2019 ist von den Gemeindevertretern mit 22 Ja-Stimmen, und somit der Mehrheit, am Montag verabschiedet worden. Zuvor hatte es noch zwei Änderungsanträge und eine Ankündigung gegeben.

Noch bevor die Gemeindevertreter über den Haushalt sprechen konnten, kündigte Steffen Molks (SPD) an, dass er den Beschluss gerichtlich anfechten wird. Er habe wiederholt keine Akteneinsicht und weder Informationen noch Termine bekommen. Deshalb sehe er sich nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht und dem Landrat gezwungen, nun andere Schritte zu gehen und werde das Oberverwaltungsgericht um Klärung bitten.

Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) wollte nun genau wissen, welche konkreten Akten Molks meine. Doch darauf bekam er keine Antwort. Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne), Vorsitzender der Gemeindevertretung, riet den anderen Gemeindevertretern, nun nicht auf dieses Verwaltungsgerichtsverfahren zu warten, sondern möglichst den Haushalt zu beraten und zu beschließen, so dass es weitergeht.

Die SPD hatte sich mit einem Streich-Vorschlag eingebracht. So hatte sie festgestellt, dass Gelder im vorherigen Haushalt eingeplant, aber nicht ausgegeben worden waren. Unter anderem ging es um 8800 Euro in der Wirtschaftsförderung, 10 000 Euro für Tourismus, knapp 45 000 Euro für Regenentwässerung ... In der Summe rund 87 000 Euro.

Karsten Knobbe verwies da-rauf, dass er per Gesetz angehalten sei, diese maximalen Zahlen im Haushalt zu verankern, die er aber nicht gezwungen sei, auszuschöpfen. Jedes Jahr sei anders. Mal sei das Geld ausgegeben, mal bliebe eine Rest. Es sei kein gangbarer Weg, einfach Haushaltsreste vom Ansatz her zu streichen. Sven Siebert (CDU) betonte, dass der SPD-Vorschlag wohl eher mit einem zwinkernden Auge zu betrachten sei. Stefan Radach (BfH) sagte, er sei strikt dagegen, jedwede Summe bei der Regenentwässerung zu streichen. Nur fünf Gemeindevertreter stimmten im Endeffekt dem SPD-Vorschlag zu. Damit fiel der Antrag durch.

Sehr deutlich mit 23 Stimmen angenommen wurde hingegen der Antrag der CDU, den Bolzplatz in Birkenstein so herzurichten, dass er als solcher, aber auch als Festplatz besser nutzbar ist. 85 000 Euro sollten dafür eingestellt werden. Auch, um Versorgungsleitungen für Wasser, Abwasser und Strom zu verlegen. Norbert Norden (Freie Fraktion) begrüßte diesen Vorschlag sehr, sei es doch jedes Mal ein immenser Aufwand bei der Vorbereitung, diese Medien bereitzustellen.

Volkmar Seidel (SPD) wollte nun gern wissen, woher die85 000 Euro kommen sollen. Da müsste doch mal ein Refinanzierungsvorschlag gemacht werden. Der sei, klärte ihn Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne) auf, nicht nötig, da der Haushalt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht beschlossen ist. Die Kämmerin müsse sich kümmern. Wolfgang Toleikis (BfH) wollte wissen, ob es schon konkrete Unterlagen gebe oder wie die CDU auf85 000 Euro käme. Da habe er sich, sagte Sven Siebert, in der Bauhofverwaltung erkundigt. Christian Arndt empfand die Summe „als Wahnsinn“. Er könne ja noch mitgehen, wenn eine Versorgungsinsel eingebaut werde, aber 85 000 Euro für eine Spielfläche, das sei ja wohl ein bisschen viel. Klaus Otto (Linke) hingegen empfand, dass diese Investition ein Aushängeschild für die Gemeinde sei, während Fraktionskollegin Helga Hummel fragte, ob dies wirklich bis zur großen 100-Jahr-Feier Birkensteins zu realisieren sei. Oder ob es nicht besser wäre, das Ganze in Ruhe anzugehen. Als Befürworter entpuppten sich zum Schluss 23 Gemeindevertreter.

Angenommen wurde auch der Beschlussvorschlag, vereinfachte Jahresabschlüsse aufzustellen. Kämmerin Angelika Huhle zweifelte dennoch an, dass es möglich sei, die fehlenden Jahresabschlüsse früher als geplant vorzulegen. Derzeit, bestätigte Finanz-Fachbereichsleiterin Sina Dähne, liege man in den letzten Zügen des Jahresabschlusses 2011. Das war übrigens der erste doppische Haushalt.

Ohne Diskussion wurde von den Gemeindevertretern zugestimmt, dem Fachverband der Kämmerer im Land Brandenburg beizutreten. Dafür wird im Jahr ein Beitrag von 50 Euro fällig.