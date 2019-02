Mit Kameras und Hausmeistern gegen den Dreck

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit Aufklärungskampagnen auf der einen und der Ankündigung von Restriktionen auf der anderen Seite will die städtische Wohnungsbaugesellschaft HWB das Müllproblem im Albert-Schweitzer-Karree in den Griff bekommen.

„In den nächsten Tagen werden wir dort auf dem Innenhof einen Bauwagen aufstellen“, kündigt HWB-Prokurist Jörg Ramb an. Er räumt ein: „Den goldenen Ausweg aus der Müllproblematik haben wir auch nicht parat.“ Ein Versuch sei der Bauwagen aber allemal wert. Erst einmal wird dieser genau dort platziert, wo immer wieder illegal Sperrmüll abgeladen wird. Damit will Ramb die Hemmschwelle fürs Müllentsorgen heraufsetzen. Zudem soll er – zumindest in der wärmeren Jahreszeit regelmäßig – mit einer Mitarbeiterin der Fördergesellschaft PuR besetzt werden, die in dem Multikulti-Viertel über Mülltrennung und -vermeidung aufklären soll. Günstig für die HWB: Diese Helferin spricht Englisch und Russisch.

Da der Unrat vor allem in der Dunkelheit abgeladen wird, wenn der Bauwagen nicht besetzt ist, erwägt die HWB, Kameras zu installieren. Sollte die datenschutzrechtliche Prüfung ergeben, dass solche Aufzeichnungen gesetzeskonform sind, sollen die Kameras möglichst bald aufgehängt werden. Die Maßnahme richtet sich übrigens nicht generell gegen die Müllsünder aus den eigenen Wohnungen. „Wir haben nach dem Tipp eines Anwohners auch schon einen Müllsünder per Autokennzeichen ermitteln können“, berichtet der Prokurist. Dieser habe die Kosten der Müllentsorgung tragen müssen. Ramb weist darauf hin, dass HWB-Mieter, die bei solch illegaler Aktion erwischt werden, sanktioniert werden. Das reicht von der Abmahnung bis zur Kündigung im Extremfall.

Wie groß das Ausmaß des Müllproblems im Karree ist, kann Ramb mit einem Satz beschreiben: „Wir müssen hier quasi wöchentlich Sperrmüll entsorgen.“ Die dadurch entstehenden Kosten tragen übrigens alle Mieter der drei im Hufeisen angeordneten Blöcke, und zwar über die Nebenkosten.

Nach den guten Erfahrungen, die die HWB laut Ramb mit den beiden Consierges in den Hochhäusern gemacht hat, will das Unternehmen zwei solche Hausmeister nun auch fürs Schweitzer-Karree einstellen. Einige Bewerbungen seien schon eingegangen, weitere seien gern gesehen (Information über HWB-Telefon 86850). „Im Angesicht der bunten Mieterschaft vor Ort wären uns ein deutscher und ein Hausmeister mit Migrationshintergrund am liebsten“, sagt Ramb.

2020 soll der Hof zur Grünfläche umgestaltet werden. Spätestens dann, so hofft Ramb, erledige sich das Müllproblem.