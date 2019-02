Tempo 160 mit der Bahn

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Im Halbstundentakt von Angermünde nach Berlin – diese Forderung soll spätestens 2026 auf der Bahnlinie RE 3 umgesetzt sein. Mit dem Ausbau der Stettiner Strecke wird Angermünde wieder das Schienen-Drehkreuz, das es mal war. Die Planungen laufen bereits.

Der zweigleisige Ausbau zwischen dem Bahnhof Passow und der Bundesgrenze zu Polen, die Elektrifizierung und die Ertüchtigung auf Tempo 160 sind sicher und finanziert. Das haben Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider und Staatssekretär Enak Ferlemann vom Bundesverkehrsministerium übereinstimmend auf einer Veranstaltung in der Landesvertretung in Berlin bestätigt. Das bedeutet: Die Achse Berlin-Stettin bekommt wieder ihre alte Bedeutung zurück. Der ländliche Raum erhält bessere Anbindungen an beide Städte, in den Hauptzeiten sogar mit S-Bahn-Charakter. Pendler werden entlastet, der deutsch-polnische Grenzraum rückt zusammen. Reisende aus Stettin können wieder auf die Bahn umsteigen, wenn sie zu den Berliner Flughäfen wollen.

Ohne den Druck aus Berlin, Brandenburg und der Uckermark wäre die Strecke nicht zweigleisig ausgebaut worden. Das hat Enak Ferlemann zugegeben. Die beiden Länder zahlen jeweils 50 Millionen Euro für die Planungen dazu. Zufriedenheit beim uckermärkischen Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke, beim Landkreis, in Angermünde und ganz besonders im Amt Gartz. „Die Ministerin hat klargemacht, dass sie vor allem Wert legt auf die Anbindung des ländlichen Raums“, so der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann, der seit Jahren unermüdlich die Fahne der Stettiner Eisenbahnlinie schwingt.

Bessere, schnellere und pünktliche Züge sind Voraussetzung für mehr Pendler, für mehr Touristen, für Wachstum in Randregionen. Berliner Familien, die aus der Enge und der schlechten Luft der Großstadt hinauswollen, können sich auf dem Lande niederlassen und doch ihre Arbeit in der Metropolregion behalten. Brandenburg folgt damit seiner Strategie, entlang der Bahnlinien die Siedlungsentwicklung voranzutreiben.

Die Stettiner Linie hat nicht nur wegen ihrer Geschichte als eine der ältesten deutschen Bahnen eine besondere Bedeutung. Sie verbindet auch die Ostsee mit Berlin. Geplant sind ab dem Fahrplanwechsel 2026 maximal 48 Züge pro Tag in beiden Richtungen. Damit kommt die Strecke in den Deutschlandtakt. Der sieht alle zwei Stunden einen Fernzug und einen schnellen Regionalexpress vor, die bis Angermünde nur in Bernau und Eberswalde halten. Fahrzeit: 45 Minuten. Außerdem soll jede Stunde eine Regionalbahn zwischen Angermünde und Stettin mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen verkehren.

Die Planungen für Tempo 160 laufen. Das Eisenbahnbundesamt hat die Umbauten auf den Bahnhöfen bekannt gegeben. In Angermünde muss ein Gleis für Züge mit einer Länge von 740 Metern verändert und neu ins Streckennetz eingebunden werden. Im Bahnhof Passow wird ein Bahnsteig komplett abgerissen und neu errichtet.