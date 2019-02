Millionen für Schulen und das Rathaus

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt rechnet 2019 im Finanzhaushalt mit Investitionen in Höhe von 22,3 Millionen Euro. Der Großteil davon betrifft Bauvorhaben und wird über Förderprogramme vom Land und Bund sowie über Kredite finanziert.

Fortgeführt wird in diesem Jahr unter anderem die Sanierung der Bürgerschule. In das denkmalgeschützte Gebäude soll ab Ende September das Stadtarchiv einziehen. Noch einmal 1 Million Euro gibt die Stadt dafür aus. Die Baukosten belaufen sich auf inzwischen insgesamt 8,5 Millionen Euro. Im Lennépark erfolgt nach der Freilegung des alten Brückenbauwerkes in diesem Jahr die denkmalgerechte Sanierung der sogenannten Grotte. Bis 2023 sollen 1,7 Millionen Euro in die Aufwertung des Stadtgrüns fließen, gefördert aus dem Bund-Länderprogramm „Zukunft Stadtgrün“.

Das aufwendigste Bauprojekt ist die Rathaussanierung, die nach jahrelangem Vorlauf nun endlich starten soll. Ab März ziehen die ersten Fachämter aus, ab November wird die Fassade eingerüstet. Die geplanten Gesamtkosten bis zum Jahr 2023 liegen bei 25 Millionen Euro. Zu 100 Prozent gesichert ist die Finanzierung noch nicht. Denn das Land kann die Zustimmung für Kredite in den nächsten Jahren auch noch versagen.

Investiert wird darüber hinaus in mehrere Schulen der Stadt, und zwar auch hier mit Krediten als Eigenanteil für eine Förderung. Die Ulrich-von-Hutten-Oberschule bekommt endlich ein neues Haus 2; das alte ist schon abgerissen, die Genehmigung für den Baubeginn im zweiten Halbjahr bereits erteilt. Kosten: 8,2 Millionen Euro. Am Oberstufenzentrum wird das leerstehende Haus E für 5,8 Millionen Euro saniert. In dem Gebäude könnte einmal eine neue Oberschule entstehen. Derzeit wird die Ausschreibung der Planungsleistungen vorbereitet. Die Heinrich-von-Kleist-Oberschule erhält für 5,4 Millionen Euro einen Ergänzungsbau. Die Stadt plant hierzu in diesem Jahr einen Realisierungswettbewerb. Gebaut wird auch am Gauß-Gymnasium. Die Planung für den barrierefreien Umbau (1,6 Millionen Euro) begann bereits im vorigen Jahr, der Baustart soll nach den Sommerferien erfolgen.

Zu den weiteren Vorhaben, für die 2019 Geld ausgegeben werden soll, gehören unter anderem der Bau von Entlastungsbauwerken am Klingefließ, Planungsleistungen für den Neubau einer Turnhalle am OSZ und die weitere Sanierung des Wohnumfeldes im Wollenweberkiez. Außerdem ist vorgesehen, den Jugendclub Chillerstreet in Neuberesinchen für 529 000 Euro zu sanieren – ein Fördermittelbescheid liegt allerdings noch nicht vor. In kleinen Schritten, mit der Vergabe von Planungsleistungen, geht die Bauverwaltung auch die Sanierung von Brücken an. Beinahe abrissreif ist etwa die Überführung am Alten Wasserturm.

Investive Mittel fließen außerdem in das Alte Kino, die Planung für ein neues Feuerwehr-Funktionsgebäude in Rosengarten sowie mehrere Spielgeräte. (thg)