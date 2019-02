Nächtlicher Himmelsspaziergang

MOZ

Wandlitz (MOZ) Zu einem Himmelsspaziergang lädt die Naturwacht Brandenburg ein. Wie Andreas Lauter berichtet, wollen sich die Nachtwanderer mit griechischen Helden und Sternenfunkeln beschäftigen, das gemeinsam begutachtet wird. Treffpunkt ist heute am S-Bahnhof in Borgsdorf. Um 18 Uhr kommen Interessierte zum Himmelsspaziergang zusammen.

Und während in einer Sternwarte alles ganz weit weg ist, will Lauter gemeinsam mit den Spaziergängern auf lebendige Entdeckungsreise im Wald und auf den Freiflächen an der Waldschule Briesetal gehen. Dort herrschen in der Regel gute Bedingungen, um den Himmel am Rande der Großstadt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Etwa zwei Stunden lang geht es gemeinsam auf Tour. Später klingt der Abend am Lagerfeuer aus. Je nach Wetter ermöglicht das Fernrohr, das die Naturparkwächter dabei haben, einzigartige Ausblicke am nächtlichen Himmel. Das beschauliche Fließtal, dem Reich von Biber und Fischotter, begegnen die Spaziergänger unterwegs. „Mit fortschreitender Dunkelheit werden bei klarem Himmel die ersten Juwelen des Winterhimmels aufleuchten“, berichtet Lauter. Aber auch das eine oder andere Interessante wird am Wegesrand zu entdecken sein. Für eine kleine Stärkung wird in der Waldschule gesorgt.

Ein bewölkter Himmel sollte Wanderer nicht davon abhalten, die Tour zum Auftakt der Winterferien mitzumachen. Je nach Wetter können die Highlights des Winterhimmels am kleinen Fernrohr oder in einer kleinen Präsentation bewundert werden. Lauter: „Der Mond stört die Beobachtungen auf keinen Fall, der Mars wird mit seinem rötlichen Schein dagegen sichtbar am Himmel thronen.“

Anmeldungen: 0175 7213066