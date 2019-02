Revierpolizei in neue Räume gezogen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Polizeioberkommissarin Diana Bethke sitzt am Donnerstag zwar an ihrem alten Schreibtisch, aber in neuer Umgebung. Die Revierpolizei Kremmen ist am Montag vom Rathaus in die Ruppiner Straße 57 gezogen. Blick aus dem Fenster: Lidl-Parkplatz, Rhinland-Fleischerei, Hähnchenwagen. Geflügel ist allerdings nicht ihr Geschmack. Diana Bethke bevorzugt Steak oder Kebap von Ossis Döner.

Ihre zehn Umzugskartons waren am Donnerstag schon ausgepackt. Sie ist angekommen. Ihr Kollege, Wingolf Kirchner, hat den Umzug krankheitsbedingt noch vor sich. Die Polizei ist ins Haus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Woba) gezogen. Bethke: „Unser Raum war ein Archiv, vor lauter Regalen und Ordnern hätte man es fast gar nicht als Büro erkannt.“ Für die Polizei richtete die Woba die Räumlichkeiten her. Ein Vorraum – Seminare könnten hier gehalten werden – gehört nicht zur Polizei. „Wir wollen gucken, ob wir den Eingang durch Wände noch räumlich trennen können.“

Der Umzug der Polizei sorgte im vorigen Jahr, wie berichtet, für ordentlich Wirbel. Eigentlich sollten die Beamten – um die Rathaus-Räume für Verwaltungsmitarbeiter frei zu machen – in die Papierwerkstatt von Ulrike Schmidt ziehen. Nach öffentlichem Druck entschieden sich Stadt, Woba und Polizei für einen Alternativstandort. Die Reaktionen auf den Umzug seien aber positiv gewesen, so Bethke. „Der Bürgermeister und wir haben die positive Nachricht betont: Die Revierpolizei bleibt in Kremmen“, sagt die 50-Jährige. Rathaushchef Sebastian Busse (CDU) habe den Umzug unterstützt, der Wirtschaftshof packte mit an. Wobei Diana Bethke den alten Standort gut fand, auch wenn das Büro kleiner ausfiel. „Ich habe es nie als Nachteil empfunden, sondern die Lage im Rathaus als Vorteil gesehen.“ Die Wege zu Ordnungsamt und Feuerwehr seien kurz gewesen.

Eines gibt es im Woba-Gebäude nicht: einen Fahrstuhl. Die Polizei sitzt in der Ruppiner Straße 57 im Obergeschoss, ist nur über Treppen erreichbar. „Ältere oder gehbeeinträchtigte Menschen sollen sich telefonisch bei mir melden, ich fahre dann zu ihnen, um eine Anzeige aufzunehmen oder zu helfen“, sagt Diana Bethke. Die Sprechzeiten dienstags von 16 bis 18 Uhr bleiben ebenso erhalten wie die Telefonnummer. Bis der Anschluss installiert ist, gilt eine Interimsnummer: 0172 1759793.