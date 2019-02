Karl-Marx-Straße wird gesperrt

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Nach der Vogelsiedlung gibt es in Storkow nun eine zweite Problem-Baustelle. Die Fertigstellung der Arbeiten in der Fritz-Reuter-Straße verzögert sich ebenfalls um Monate. Außerdem muss demnächst die Karl-Marx-Straße gesperrt werden. Auch das war ursprünglich anders geplant.

Der Ärger von Wolfgang Klingner und René Kohl schwelt bereits seit Monaten. „Schon im Oktober war ich zum ersten Mal im Rathaus im Bauamt“, sagt Klingner. Sein Anliegen: Die Asphaltdecke im nördlichen Teil der Fritz-Reuter-Straße möge endlich wiederhergestellt werden. Die neuen Trinkwasserleitungen waren dort zu diesem Zeitpunkt bereits verlegt, die Arbeiter waren in den südlichen Abschnitt der Straße weitergezogen. Mitte November, so teilte es die Stadtverwaltung damals mit, sollte der neue Asphalt fertig sein. In der Realität ist er bis heute nicht vorhanden.

In der aktuellen Sandpiste entstehen immer wieder Schlaglöcher, die dann verfüllt werden, ehe sie bald darauf erneut entstehen. Durch den Abreiseverkehr von der Europaschule ist die unscheinbar wirkende Straße durchaus stark befahren. Klingner und sein Nachbar Kohl spüren die Auswirkungen unmittelbar. Sie wohnen im Erdgeschoss eines Mietshauses in der Fritz-Reuter-Straße. Klingner zeigt seine verdreckte Fensterscheiben und das äußere Fensterbrett, das eigentlich weiß ist, nun aber von braunen Flecken übersät. Bei trockenem Wetter dringe selbst bei geschlossenen Fenstern Staub in die Wohnungen ein, sagt Klingner. Auch seine Nachbarn in den oberen Etagen spürten die Auswirkungen, wenn die Autos trotz der unebenen Fahrbahn in zügigem Tempo vorbeifahren.

Auftraggeber der Bauarbeiten ist nicht die Stadt Storkow, sondern der Wasser- und Abwasserzweckverband Scharmützelsee-Storkow (WAS). Verbandsvorsteherin Grit Schmidt berichtet auf Nachfrage von einer Vielzahl an Schwierigkeiten, die im Laufe der Bauarbeiten aufgetreten seien und die Verzögerungen verursacht hätten. So sei die Grundwasserabsenkung schwierig gewesen, außerdem sei man auf kreuzende Leitungen gestoßen, deren Tiefenlage im Vorfeld nicht bekannt gewesen sei.

Es kommt aber noch mehr auf die Anwohner und auch auf viele andere Storkower zu: Demnächst muss die Karl-Marx-Straße, zentrale Erschließungsstraße für den Stadtteil Karlslust, im Bereich Fritz-Reuter-Straße gesperrt werden. Auch das war so nicht geplant. „Im Bauablauf wurde ein Kontergefälle im Kreuzungsbereich festgestellt. Zur Beseitigung dieses Gegengefälles ist der Aufbruch der Karl-Marx-Straße nötig“, sagt die WAS-Vorsteherin. Ein Zeitraum dafür könne noch nicht benannt werden, erste Abstimmungen dazu sollen nächste Woche erfolgen.

Das Vorhaben des Aufgrabens und der Sperrung der Karl-Marx-Straße ist komplex. Wir Grit Schmidt erläutert, war zunächst eine Genehmigung vom Landesbetrieb Straßenwesen einzuholen, da die Straße einst mit Fördermitteln des Landes grundhaft ausgebaut worden war. Diese Erlaubnis liege mittlerweile vor. Nun sind unter anderem noch Abstimmungen mit dem Busverkehr Oder-Spree zu treffen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die Bauarbeiten im März wieder aufgenommen werden. Der Abschluss mit den Asphaltarbeiten soll im April erfolgen. Wolfgang Klingner, René Kohl und die anderen Anwohner in der Fritz-Reuter-Straße werden also noch einige Zeit mit Staub und Schmutz leben müssen.

Unterdessen halten auch bei den Arbeiten für den Straßenausbau in der Vogelsiedlung die Probleme an. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die Bauarbeiten nicht wie vereinbart am 7. Januar wieder aufgenommen worden. Bis Mitte Mai soll nun alles abgeschlossen sein. Ursprünglich zwar zwischen der Stadt und dem beauftragten Unternehmen Günnel-Bau Ende Oktober 2018 per Vertrag als Fertigstellungstermin festgeschrieben worden.