Stadt steckt mehr Geld in Spielplätze und Straßen

Familienfreundliches Frankfurt: Die Stadt hat in diesem Jahr 150 000 Euro für die Unterhaltung von Spielplätzen eingeplant. Zudem konnten die Stellen des Spielplatzverantwortlichen und des Tischlers beim Bauhof wieder besetzt werden, so dass der Reparaturrückstau nun kontinuierlich abgebaut werden kann. © Foto: Gerrit Freitag

Frankfurter Schlagloch: Auch in Reparaturen von Gemeindestraßen und Wegen will die Stadt stärker investieren. © Foto: Caroline Ritter

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Debatte zum Doppelhaushalt 2019/2020 geht in die entscheidende Runde. Am Freitag (ab 14 Uhr) und Sonnabend treffen sich im Rathaus die Stadtverordneten aus dem Hauptausschuss zur Klausurberatung. Mitte Februar wird abgestimmt. Der Stadtbote gibt einen Überblick.

Um wie viel Geld geht es? 2019 will die Stadt 261,3 Millionen Euro ausgeben (Planungsstand Januar), im Jahr darauf sind es 262,6 Millionen Euro. Das meiste Geld fließt in den Bereich Soziales und Jugend: rund 110 Millionen Euro. Davon werden Hilfen für Arbeitslose, Asylbewerber oder Menschen mit Behinderung bezahlt sowie Kitas und soziale Einrichtungen bezuschusst. Etwas mehr als die Hälfte erstatten das Land oder der Bund. Den Rest muss Frankfurt aus allgemeinen Umlagen bezahlen – ein Kraftakt. Seit langem fordert die Stadt eine stärkere direkte Beteiligung des Landes an den Sozialausgaben. Weiterer großer Ausgabeposten sind Personalkosten von zirka 63 Millionen Euro.

Mit wieviel Personal plant die Stadt? Der Plan für 2019 weist rechnerisch 921 Vollzeitstellen aus. Ein Drittel davon wird komplett oder anteilig refinanziert. 58 Stellen waren zum 1. Januar nicht besetzt. Hinzu kommt das Staatsorchester mit 96 Planstellen. Allerdings trägt die Stadt hier ab 2019 nur noch 20 Prozent der Personal- und Sachkosten selbst – eine große Entlastung. Zusätzliche Stellen wurden im Etat vor allem dort eingeplant, wo sich neue Aufgaben ergeben haben, so wie beim Datenschutz.

Wie will Frankfurt seinen Schuldenberg abbauen? Die Höhe der Kassenkredite betrug zuletzt rund 117 Millionen Euro, der Weg aus der Entschuldung ist lang (siehe Grafik). Das Land will – gestreckt über fünf Jahre – rund 50 Millionen Euro übernehmen. Der Preis dafür ist ein Eigenbeitrag der Stadt in Höhe von 12 Millionen Euro verteilt auf zehn Jahre. Doch Frankfurt braucht weitaus höhere Überschüsse, um bis 2030 alle Fehlbeträge abzubauen, so wie es die Kommunalaufsicht vorgibt. Die Stadt will hier jedoch noch nachverhandeln. Denn Frankfurt hat einen Reparatur- und Investitionsrückstau von 100 Millionen Euro. Auch dieser Schuldenberg müsse zeitgleich abgetragen werden, „weil er für die Menschen im Alltag viel spürbarer ist, als 120 Millionen Euro Kassenkredit“, sagt OB René Wilke.

Wo setzt die Stadt Prioritäten? Vorrang hat der Schuldenabbau, geplant ist ein Plus von 1 bis 1,4 Million Euro. Zugleich setzt die Stadt Schwerpunkte. Ein Schlagwort ist Familienfreundlichkeit. So wurde mehr Geld für die Unterhaltung von Spielplätzen eingeplant (150 000 Euro), ebenso für Reparaturen an Kitas und Schulen; und damit den Werterhalt städtischer Immobilien. Auch das Umfeld am Wildpark soll aufgewertet werden. In das Stichwort ordnet sich ebenso der Runde Tisch gegen Kinderarmut ein, für den 100 000 Euro bereitstehen. Priorität haben zudem die Bereiche Sauberkeit, Ordnung und Instandhaltung. Für die Grünflächenpflege wurde der Ansatz auf 556 000 Euro fast verdreifacht. Für die Unterhaltung von Straßen und Gehwegen stehen über 200 000 Euro mehr zur Verfügung. Das Budget für Planungsleistungen bei Bauprojekten wurde von 250 000 auf 350 000 Euro aufgestockt – um böse Kostenüberraschungen wie bei der Sanierung der Bürgerschule möglichst zu vermeiden. 50 000 Euro steckt die Stadt in die Qualifizierung von Mitarbeitern. Und es soll ein Bürgerbudget von 50 000 Euro geben. Das Konzept wird gerade erarbeitet.

Welche Bereiche müssen zurückstehen? Viele. Die Stadt müsste deutlich mehr investieren. In die Bauunterhaltung von Brücken. In Turnhallen und Sportplätze. In Barrierefreiheit. Die Sanierung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren. Die Konzerthalle. Die Digitalisierung an Schulen. In öffentliche Toiletten. Oder in ein neues Schwimmbad. Und, und, und. Auch wenn in einigen Bereichen mehr Geld zur Verfügung steht – die Bedarfe deckt dies nicht.

Welche Risiken birgt die Haushaltsplanung? Die Mittel, um zu investieren, bleiben knapp. Die Stadt ist bei nahezu allen Vorhaben (siehe extra Beitrag auf dieser Seite) auf Fördergelder oder Kredite angewiesen, deren Genehmigung durch das Land wiederum an einer Haushaltsplanung hängt, die auf konsequenten Schuldenabbau setzt. Vor allem für die 25 Millionen Euro teure Rathaussanierung könnte das zum Risiko werden. Viel schief gehen darf bei allen Bauvorhaben nicht. Ein weiterer Punkt betrifft den Bereich Personal, wo es deutliche Tarifsteigerungen geben kann. Zudem gehen in den nächsten Monaten viele langjährige Stadtbeschäftigte in den Ruhestand. Der notwendige Wissenstransfer dürfte zu zeitweiligen Doppelbesetzungen führen. Den Haushalt belasten könnten auch neue gesetzliche Rahmenbedingungen, etwa bei Kitas. Ebenfalls ein Risiko: Die Stadt rechnet mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen. 16 Millionen Euro sollen die Unternehmen 2019 in die Stadtkasse spülen. Doch die Konjunktur kann auch wieder abflauen.

Woran gibt es von politischer Seite Kritik? Vor allem an den inzwischen deutlich mehr als 900 Stellen – die symbolische Obergrenze für viele Stadtverordnete; übrigens auch für René Wilke vor seinem Amtsantritt. Inzwischen jedoch spricht er sich für eine „differenzierte Betrachtung des Stellenplanes“ aus, weil gesetzliche Aufgaben erfüllt werden müssen oder es für die zusätzlich bereitgestellten Mittel (wie beim Tiefbauamt) auch das nötige Personal braucht. Für die Haushaltsklausur liegen zwei Änderungsanträge vor: Die SPD will, dass das Schulgebäude in der Beckmannstraße ans Internet angeschlossen wird. Die Grünen haben eine zusätzliche halbe Stelle für eine Familienhebamme beantragt. Die Verwaltung selbst wirbt für ein zusätzliches Maßnahmepaket von 395 000 Euro zum Abbau des Reparatur- und Investitionsrückstaus.