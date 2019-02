Vom Union-Manager zum „Zorro“-Helden

Michel Nowak

Schöneiche (MOZ) Am Samstagabend wird Christoph Mahneke das „Zorro“-Kostüm anziehen. Vielleicht zeigt der 34-Jährige seiner Frau Jennifer und Tochter Nele auch noch ein paar Schritte aus der aktuellen Choreografie des Männer-Balletts. In jedem Fall sind alle drei am Abend bei der Festveranstaltung in der Lehrer-Paul-Bester-Halle finden. Der Schöneicher Fasching – Motto diesmal: „Kindheitsheld trifft Narrenwelt“ – gehört für Christoph Mahneke zum Pflichtprogramm. Und das praktisch so lange er denken kann.

„Meine Eltern gehören zu den Gründungs-Mitgliedern des Faschingsclubs“, sagt der Schöneicher, der schon vor Jahrzehnten bei Kindertänzen auf der Bühne stand. „Schön an so einem Verein ist ja, dass sich Leute zusammenfinden und gemeinsam etwas für den Ort machen.“ Drei Jahre lang war Christoph Mahneke selbst Vorsitzender des rund 40 Mitglieder zählenden Vereins. „Unsere Generation war an der Reihe, und ich wollte beitragen, dass es mit dem Fasching in Schöneiche weitergeht“, sagt er, „wir sind aber sowieso gut organisiert, da weiß jeder, was er machen muss.“ Zuletzt kehrte er wieder in die „zweite Reihe“ zurück, sein Nachfolger als Vereins-Chef ist Thomas Grimmer. Neue Ideen und frischen Wind bringe so ein Wechsel mit, findet Christoph Mahneke.

Er selbst ist auch weiter mit anderen Aufgaben gut eingespannt. Rund 20 Jahre hat der Schöneicher Handball gespielt. Als Schüler des Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasiums hatte er angefangen, lange für den HC Hennickendorf und dann für die TSG Fredersdorf Tore geworfen. Seit dieser Saison ist auch damit Schluss. „Irgendwann musst du sagen: Was ist wichtig, was kannst du machen und was nicht.“

An erster Stelle steht da für ihn die Familie mit Frau Jennifer und der achtjährigen Tochter Nele. Und dann hat Christoph Mahneke einen Beruf mit durchaus unregelmäßigen Arbeitszeiten. „Nach dem Abitur in Rüdersdorf habe ich Veranstaltungskaufmann gelernt“, sagt er. Bei der Olympiastadion Berlin GmbH war er mehrere Jahre beschäftigt. Darüber kam dann der Kontakt zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Mit rund 200 Mitarbeitern sind die „Eisernen“ längst ein großer Arbeitgeber. An der Alten Försterei arbeitet Christoph Mahneke jetzt als Veranstaltungsmanager und betreut unter anderem Feste mit bis zu 1000 Gästen. „Wir leisten unseren Beitrag, dass sich Union Berlin weiter positiv entwickelt“, sagt der frühere Handballer über seinen Beruf.

Zusätzlich ist Christoph Mahneke Mitglied im Prüfausschuss der IHK Berlin. Angehende Veranstaltungskaufleute stellen sich hier vor. „Bei der letzten Runde, am Montag, waren es sechs – und sie haben alle bestanden.“

Egal, ob Handball in Fredersdorf-Vogelsdorf oder die Arbeit in Berlin – gewohnt hat Christoph Mahneke immer in Schöneiche. Hier will er mit seiner Familie möglichst auch bleiben. „Der Ort hat sich gut entwickelt. Er ist kinderfreundlich, und es gibt viele Vereinsangebote wie unseren Faschingsclub“, sagt er. Problematisch sieht er allerdings die nach wie vor fehlende weiterführende Schule und die überschaubare Zahl an Ausgehmöglichkeiten. „Wir haben eine doch überschaubare Zahl an Restaurants. Es gibt auch kein Kino“, so Christoph Mahneke, „glücklicherweise ist da die Nähe zu Berlin.“

An den nächsten beiden Sonnabenden wird Christoph Mahneke aber definitiv in Schöneiche bleiben. Mit „Zorro“-Kostüm im Publikum und mit dem Männerballett auf der Bühne. Auch für einen Union-Veranstaltungsmanager ist jetzt erst mal Fasching. Das bleibt mit Sicherheit eines der Dinge, von denen Christoph Mahneke auch in Zukunft nicht lassen will.