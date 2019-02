Bellodrom bleibt per Auto erreichbar

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Hundetreff Bellodrom wird auch in Zukunft mit dem Auto erreichbar bleiben. Das hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner am Donnerstag versichert. Und mit dieser Zusage erst einmal mächtig Druck aus dem Kessel genommen.

Ohne dass Karin Nicodem, die Eigentümerin des vier Hektar großen Areals am Flugplatz Finow, davon vorab in Kenntnis gesetzt worden war, hatten am Montag die Abbrucharbeiten an der Zufahrt von der Flugplatz-Straße aus begonnen, über die allein der Hundetreff derzeit zu erreichen ist. Der Einsatz der Presslufthammer, mit denen am Beginn und am Ende des etwa 200 Meter langen Weges die ersten Betonplatten in Einzelteile zerlegt worden waren, hatte bei Karin Nicodem für helle Aufregung gesorgt. Ihr Puls war erst wieder in unbedenklichere Bereiche gesunken, als sie von ihrem Anwalt mitgeteilt bekam, dass das Liegenschaftsamt im Rathaus die Abbrucharbeiten fürs Erste gestoppt habe. Jetzt solle das Gespräch abgewartet werden, zu dem Anne Fellner die Eigentümerin des Bellodroms und deren Rechtsbeistand für den 5. Februar ins Rathaus eingeladen hat.

Der Rückbau der Betonplatten gehört zum Abriss aller Bauwerke auf der neben dem Hundetreff gelegenen ehemaligen Kasernengelände des 787. Garde-Jagdfliegerregimentes der sowjetischen Streitkräfte, das bis Ende 2019 komplett der Natur zurückgegeben werden soll.

„Dass diese Arbeiten irgendwann einmal erledigt werden müssen, war und ist uns klar“, betont Karin Nicodem. Doch die Stadtvertreter hätten ihr schriftlich zugesichert, sie rechtzeitig über den Termin zu informieren. Das Bellodrom werde nahezu täglich von Hundehaltern aufgesucht. Und Rettungsdienst und Feuerwehr bräuchten einen ungehinderten Zugang.

Die Betreiberin des Hundeplatzes bemüht sich um die Erlaubnis, dort einen Container, ein WC und zwei Lichtmasten aufzustellen. Bislang sagt das Rathaus dazu Nein. Auch darum geht es am 5. Februar.