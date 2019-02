Theater als Nachhilfe in Englisch

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Als Ergänzung zum Englisch-Unterricht hat das Rouanet-Gymnasium Beeskow das Theatre at School in das Schützenhaus eingeladen. Die Engländerin Vanessa Rose und der Nordire Martin Ruddy zeigten zwei Theaterstücke. In „Monster Moments“ spielten die zwei Schauspieler ein Geschwisterpaar, welches Alltagssituationen erlebten. Vanessa Rose schlüpfte dabei ständig in andere Rollen. Die zwei Schauspieler kamen gänzlich ohne deutsche Sprache aus. Sprachlich anspruchsvoller war das Stück „Life online“ für die älteren Schüler des Gymnasiums.