Ein Studium wie in einem Palast

MOZ

Bernau (MOZ) Zum Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen zum 100. Bauhaus-Jubiläum hat der Filmproduzent Georgios Tsiokos aus Athen am Mittwochabend über Ausbildung und Alltag in der Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“ in den 1960er-Jahren berichtet. Die Einrichtung des Freien Deutsche Gewerkschaftsbundes befand sich im heute von der Unesco als Welterbestätte anerkannten Bauhaus-Ensemble in Bernnau-Waldfrieden. Tsiokos war 1964 als griechischer Gewerkschafter an die Gewerkschaftshochschule gekommen, machte später ab 1967 ein weiteres Studium an der Filmkunsthochschule in Babelsberg. Nach seiner Rückkehr nach Griechenland baute er dort die Filmproduktionsfirma Akropolis auf.

„Wir ausländischen Studenten fühlten uns, als ob wir in einem Palast studieren“, beschrieb er sie Situation auf eine Nachfrage aus dem Publikum, fügte aber sogleich hinzu: Von der architektonischen Bedeutung des Gebäudes hätten die Studenten nichts gewusst. Keiner habe sie darauf aufmerksam gemacht.

Unabhängig davon habe sich das Leben mit Ausbildung und Freizeit weitgehend auf dem Areal abgespielt. Es gab das Internat mit Zweibettzimmern, die Mensa sowie Sportmöglichkeiten. Selten besuchten die Studenten Bernau. Einmal erlebte er, dass mehr als zehn Studenten nach ihrem gewalttätigen Protest in der Mensa gegen die Beschränkung der Ausgangszeiten auf 24 Uhr ausgewiesen wurden.

Das von den Kuratorinnen Julia Herfurt und Natalie Obert geführte Gespräch auf Einladung des städtischen Kulturamtes und der Galerie Bernau zielt auf eine Ausstellung, die über die wechselhafte Nutzungsgeschichte des Bernauer Bauhaus-Ensembles informieren wird. Sie wird am 15. Februar um 19 Uhr eröffnet.