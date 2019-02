Feuer und Flamme beim Tag der offenen Tür

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Rund 640 Schüler hat das Humboldt-Gymnasium in Eberswalde. Etwa 110 Plätze sind im kommenden Schuljahr an künftige Abiturienten zu vergeben. Um die Viert- und Sechstklässler warb das größte Gymnasium im Oberbarnim am Donnerstag mit einem umfangreichen Programm.

Erst wächst Schaum aus dem Glas. Dann hält ein Schüler im weißen Kittel kurz den Anzünder daran. Achtung, Flamme: Das schlangenartige Gebilde aus Methan-Bläschen geht in einem Feuerball auf. Nebenan ein Knall. Auf dem Nachbarplatz am Labortisch fliegt der Deckel einer Chipsbüchse hoch. Ein, zwei Besucher zucken zusammen. „Chemie ist das Fach, in dem es knallt und stinkt“, ruft Chemielehrerin Katrin Bohn ihnen lachend zu.

Das Chemielabor im Erdgeschoss des Humboldt-Gymnasiums in der Werner-Seelenbinder-Straße 3 ist einer der ersten Räume, die viele der zahlreichen Gäste am Donnerstag aufsuchen – und wo die meisten längere Zeit hängenbleiben. Vor allem die Experimente um Feuer und Flammen ziehen sie an. „Dabei suchen wir die Experimente hier nicht der Show halber raus“, erklärt Lehrerin Bohn. Alles habe Bezug zum Unterrichtsstoff.

So ist es auch in den Fachräumen für Physik, wo etwa Schoko-Küsse aufgeblasen werden, und für Bio, wo unter anderem eine Teichmuschel beim Atmen beobachtet werden kann. Dass die naturwissenschaftlichen Fächer so prominent präsentiert werden, hat am Humboldt-Gymnasium seinen guten Grund. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir uns als allgemeinbildendes Gymnasium vorstellen“, betont Manfred Schubert, der kommissarische Schulleiter. Doch das Gymnasium habe sich auch den Schwerpunkt MINT auf die Fahnen geschrieben. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Zum Tag der offenen Tür wirbt das „Humbi“ anders als die anderen Gymnasien im Kreis nicht nur um die aktuellen Sechst-, sondern auch um Viertklässler. Auch im nächsten Schuljahr soll es wieder eine sogenannte Leistungs- und Begabtenklasse (LuBK) geben, die begabten Kindern ab Klasse 5 offensteht. Dabei ist mit einem Auswahlverfahren zu rechnen. „Die Nachfrage steigt. Im vorigen Jahr hatten wir für die 28 Plätze knapp 50 Anmeldungen“, so Schubert. Im Jahrgang 7 stehen drei Klassen und somit 84 Plätze bereit.

Womit das Gymnasium seiner Ansicht nach besonders punkten kann? „Mit Zuverlässigkeit“, sagt der Schulchef. „Wir haben außerordentlich wenig Unterrichtsausfall, nur ausgebildete Fachlehrer, optimale materielle Bedingungen und – und das ist selten an den Schulen – wir haben sehr motivierte Lehrer.“

Zu denen gehört zweifellos Latein-Lehrerin Andrea Weiner, die ihr Fach gemeinsam mit Schülern begeistert vorstellt. Das Wahlpflichtfach kann ab Klasse 9 belegt werden. „Es ist ein luxuriöses Arbeiten – nur mit Schülern, die es gewählt haben“, sagt sie. In manchen Jahren habe sie schon mehr Bewerber als Plätze im Kurs gehabt. Zur Zeit sei er mit rund 25 Schülern belegt.

Was für die Schüler selbst für die Schule spricht? Sie habe zum Beispiel ein spannendes MINT-Praktikum machen können, das die Schule extra anbietet, sagt Gabriele Minkeviciute (18), die kurz vorm Abitur steht. Vermisst habe sie nur Spanisch, das sie gern gelernt hätte. Für ihn sei auch ein Argument, dass das Gymnasium so viele Einser-Kandidaten hervorbringe, sagt ein Mitschüler. Im vergangenen Schuljahr waren es vier 1,0-Abiturienten.