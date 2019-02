Jugendliche sollen neuen Treffpunkt in der Oranienburger Innenstadt bekommen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mit leidenschaftlichen Appellen für Oranienburgs Jugendliche wurde am Mittwochabend im Bildungsausschuss über die Einrichtung eines Jugendtreffs in der Innenstadt diskutiert. Die Linke hatte beantragt, in den Doppelhaushalt 2019/2010 auch Mittel für den Aufbau eines städtischen Kinder- und Jugendtzentrums aufzunehmen. Die Stadt solle mögliche Standorte und Betreibermodelle prüfen und dabei auch den künftigen Fischerkiez miteinbeziehen, für dessen Entwicklung ein Ideenwettbewerb geplant ist. „Die meisten Kinder nutzen die bestehenden Angebote nicht“, erklärte Enrico Geißler, warum es aus seiner Sicht notwendig sei, neben dem CJO, dem Kic-In und dem Caritas-Jugendclub eine weitere, konfessionsfreie Anlaufstelle zu schaffen. Die Einrichtung solle kurzfristig in der Innenstadt entstehen, bevor langfristig ein Kinder- und Jugendzentrum aufgebaut wird.

Judith Brandt (SPD) unterstützte die Idee vehement. Kinder und Jugendliche müssten zum Stadtbild in der Innenstadt gehören und dürften nicht „ans Havelufer abgeschoben“ werden. Für die freien Ladenlokale der Woba in der Bernauer Straße („Mir fallen auf Anhieb sechs leere Räume ein.“) sei ein Jugendtreff ein Potenzial. Dass die Stadtverwaltung noch keinen Raum gefunden hat, obwohl ein entsprechender SPD-Antrag dies bereits vor zwei Jahren verlangt habe, bezeichnete Judith Brandt als „mehr als schwach“. Woba-Geschäftsführer Bernd Jaczewski zeigte sich auf Anfrage nicht abgeneigt. Für eine Prüfung seien aber genauere Angaben über die Anforderungen einer Nutzung notwendig, sagte er. Außerdem gebe es Mietinteressenten für die leeren Läden.

Die Verwaltung verwies jedoch auf mögliche Probleme. Es dürfe keine Konkurrenz zu bestehenden Gastronomiebetrieben entstehen, sagte Bildungsamtsleiterin Anke Michelczak. Statt von einem Café sprachen die Ausschussmitglieder deshalb dann von einer Jugendbegegnungsstätte. „Es geht um einen Gestaltungsraum für Jugendliche“, erklärte Elisabeth Mandl-Behnke (Bündnis 90/Grüne). In der wachsenden Stadt gebe es auch mehr Jugendliche, darauf müsse die Stadt reagieren. „Wir wollen, dass sich Jung und Alt in Oranienburg wohl fühlen.“

Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa warnte vor den Kosten und einem in Zukunft negativen Haushalt bei steigenden Ausgaben. Die Stadt finanziere bereits als freiwillige Leistung drei Clubs freier Träger und Streetworker. Das Angebot werde ohnehin ausgebaut, das Budget werde sich von 364 000 Euro im Jahr 2017 auf 724 000 Euro bis 2024 verdoppeln. Hinzu komme eine halbe Million Euro jährlich für die Schulsozialarbeit. Dafür sei eigentlich der Kreis zuständig, sagte Schmidt-Jansa.

Der Jugendbeirat hatte einen Treffpunkt gefordert, in dem sich junge Leute beispielsweise nach der Schule treffen können, um Hausaufgaben zu machen oder einfach nur auf den Bus zu warten, erklärte Meike Kulgemeyer (SPD). Es solle dort nicht primär ein Gastronomiebetrieb entstehen, sagte Benedikt Feit vom Jugendbeirat. „Es geht uns um den Ort.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Werner Mundt antwortete ihm direkt darauf: „Eine Bewirtschaftung geht nicht, junger Mann.“ Der Antrag der Linken sei „zu dünne“, weil darin keine Kosten angeführt seien. Thomas Hebestreit (Bündnis 90/Grüne) erwiderte, dass es nicht um Kosten, sondern um die Frage gehe, ob Oranienburg generell einen solchen Treffpunkt einrichten wolle. Gabriele Schiebe, Leiterin des Louise-Henriette-Gymnasiums und für die CDU als sachkundige Einwohnerin Mitglied des Ausschusses, sprach sich deutlich dafür aus, Jugendlichen Räume anzubieten, statt sie zu vertrösten. „Wir können nicht immer sagen, das geht nicht. Sonst fangen andere Leute die Jugendlichen ab.“

Perspektivisch solle aus dem Treffpunkt, der von mindestens einer pädagogischen Fachkraft zu betreuen sei, ein Kinder- und Jugendzentrum werden, verlangte Enrico Geißler. Am Ende wollte sich – vier Monate vor der Kommunalwahl – niemand gegen die Jugend stellen. Der Antrag der Linken wurde von allen Mitgliedern befürwortet. „Einstimmig“, rief die Ausschussvorsitzende Nicole Walter-Mundt (CDU) zweimal.