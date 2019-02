Lautstarke und widersprüchliche NWA-Debatte

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Beschlussvorlage zum Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) hat im Wandlitzer Ordnungsausschuss zu einer lautstarken Diskussion geführt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Vorlagentext die Meinung weniger oder etwa einer Mehrheit widerspiegelt.

Für Monika Braune steht schon seit Jahren fest, der NWA benötigt dringend eine Erneuerung. Diese Meinung trug sie auch im Wandlitzer Ordnungsausschuss vor, übrigens im Beisein von NWA-Verbandsvorsteher Matthias Kunde, der als Gast geladen war. „Der Verband muss doch für die Bürger da sein, und an dieser Stelle besteht dringend Nachholbedarf. Die Kundenfreundlichkeit sollte endlich im Vordergrund stehen“, argumentierte sie erneut und schlägt deshalb einen Workshop vor. Verbandsvorsteher Kunde zeigte sich abwartend. „Nichts ist so gut, als dass man es nicht besser machen könnte“, leitete er seine Antwort ein, um dann auf das Wesentliche zu kommen. „Vielleicht sollte das Verbandsmitglied Wandlitz seine Vorschläge zuerst mit den anderen Verbandsmitgliedern besprechen. Sonst könnte der fragile Zusammenhalt in Gefahr geraten, beispielsweise beim Thema Verbandssitz.“ Punkt für Punkt setzte sich Kunde mit den Wandlitzer Ideen auseinander. So würde mit dem vorgeschlagenen Umzug des Verbandes nach Basdorf für die Stadt Oranienburg eine Finanzierungsquelle entfallen. „Welche Ersatzquelle bietet Wandlitz an“, fragte Kunde und verwies auf die nötige Zweidrittel-Mehrheit für den Beschluss. Falsch sei die Darstellung, der Verband würde Bürger in Rechtsstreitigkeiten zwingen. „Das ist irrelevant, wir setzen niemanden unter Druck“, konterte der Verbandschef. Er warnte davor, von den Regeln des Kommunalrechtes auf den Zweckverband zu schließen. Während eine Verwaltung im Streitfall Ermessen ausüben könne, gebe es diese Möglichkeit im Zweckverband nicht. Hintergrund dieser Bemerkung ist der Wandlitzer Vorschlag, dem Verband einen Beirat an die Seite zu stellen, der im Streitfall mit Bürgern Empfehlungen aussprechen könnte. Kunde räumte Probleme mit der Homepage und der Pressearbeit ein, diese würden spätestens zur Jahresmitte abgestellt.

Lautstark wurde es, als sich Ralf Becker (SPD) zur Vorlage ereiferte. Er findet es nämlich „unbegreiflich, wie aus der Meinung einiger weniger eine Vorlage werden kann“ und sagte zu Monika Braune: „Die Bürgerrechte verletzen Sie und nicht der NWA.“ Nicht minder lautstark schaltete sich Ausschussvorsitzender Olaf Berlin (CDU) mit der dringenden Mahnung ein, „nicht beleidigend zu werden“. Der Ausschuss stimmte der Vorlage zu.