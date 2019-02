Geld für Retter und Tänzer

Cornelia Link-Adam, Ulf Grieger

Seelow/Neuhardenberg (MOZ) Die Sparkasse Märkisch-Oderland hat in Seelow und Neuhardenberg die Kalenderaktion durchgeführt. Die Kunden spendeten dort für die Kalender und das Geld kommt einem guten Zweck zu Gute. In diesem Fall der Folkloretanzgruppe Neuhardenberg und der Rettungshundestaffel Märkisch-Oderland.

„Wer hat sie zuletzt gesehen?“ Der Schreck ist groß, wenn Demenzkranke oder hilflose Personen plötzlich aus dem Haushalt oder einer Pflegeeinrichtung verschwunden sind. Die zumeist orientierungslosen Personen werden gesucht. Erst in den Orten, dann auch im Umland. Auf die Personensuche in Ortschaften, das so genannte Man-Trailing, hat sich die jetzt in Küstrin-Kietz ansässige Rettungshundestaffel Märkisch-Oderland spezialisiert. Die sechs Mitglieder gehen mit ihren Vierbeinern auf die Suche. Ein Kleidungsstück der vermissten Person genügt den gut ausgebildeten Hunden dabei, um die Spur aufzunehmen. Bei solchen Einsätzen, die meisten nachts und neben der hauptberuflichen Arbeit stattfinden, haben die Rettungshundeführer Auslagen, die meist nicht ersetzt werden. Nur wenn sie im Auftrage des Katastrophenschutzes im Einsatz sind, kann der Verdienstausfall geltend gemacht werden. Das berichteten Silvana und Sven Siebke am Donnerstag in der Seelower Sparkasse. Riesig war die Freude dort über den Scheck, den ihnen Eyleen Mühlenhaupt, Leiterin der Filiale, überreichen konnte. 480 Euro waren bei der Kalenderaktion 2019 zusammengekommen. Die beiden Rettungshundeführer bedankten sich ganz herzlich bei allen Kunden für die Spende. Natürlich sorgten sie mit ihrer einjährigen Rettungshundeschülerin Emma für Aufsehen in der Sparkasse. Sie ist sehr verspielt und hat den Großteil der Ausbildung noch vor sich, so Silvana Siebke. Emma ist ein Wasserhund der Rasse Lagotto Romagnolo, die eigentlich als Trüffelsucher eingesetzt werden. Personensuche ist mit dieser Nase ein Kinderspiel. „Doch bei der Suche sind Entfernungen von bis zu 15 Kilometern nicht selten. Die Tiere sind dann doch ziemlich fertig“, erzählt Jens Siebke.

Sparkassen-Chefin Eyleen Mühlenhaupt durfte aber auch schon zuvor in dieser Woche in der Neuhardenberger Sparkasse einen Scheck über 220 Euro überreichen. Soviel Geld war in dieser Filiale seit Ende Oktober durch den Verkauf des Kalenders 2019 – benannt als „Köstlichkeiten“ weil voller Kochrezepte ehemaliger Sparkassenmitarbeiter – auf Spendenbasis zusammen gekommen. Das Geld bekamen mitsamt Blumen drei Frauen von der Folkloretanzgruppe aus Neuhardenberg überreicht. Diese freuten sich über die Zuwendung wirklich sehr. Stolz berichteten die Frauen, dass es ihre Folkloretanzgruppe Neuhardenberg schon seit 22 Jahren gibt. Früher waren es weit mehr Mitglieder. Aktuell sind es knapp ein Dutzend die dienstags um 20 Uhr in der Gymnastikhalle in Neuhardenberg proben. Neue Tänzerinnen sind gern willkommen, auch Trachten sind noch vorhanden. Mitbringen sollte man gute Laune und genügend Puste für die anderthalb Stunden. Bislang gibt es nur Frauen in der Gruppe, obwohl man auch offen für Männer ist. „Aber die trauen sich nicht“, erzählen die Frauen.

Wo treten die Folkloretänzer auf? „Wir waren schon beim Bockwindmühlenfest, in Groß Neuendorf, aber auch in Seelow, Strausberg und zu Tanztagen.“ Das Spendengeld wollen die Tänzerinnen für die Miete der Hallennutzung verwenden, auch zum Volkstanzfest fahren und ihre laufenden Kosten decken. Wer mitmachen will, kann sich gern melden im Amt bei Brigtte Dittrich (Tel. 033476 59539).