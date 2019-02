Urkunde mit Plakette hängt schon

Nadja Voigt

Leuenberg (MOZ) Als „Partner der Feuerwehr“ wurde die Firma Neitzel GmbH aus Leuenberg ausgezeichnet. Von fünf Mitarbeitern in der Werkstatt des Unternehmens sind drei in der Feuerwehr aktiv. Eine Selbstverständlichkeit, findet Sascha Neitzel.

„Die Auszeichnung ist schön aber für uns ist das eigentlich selbstverständlich“, sagt der Verkaufsleiter der Leuenberger Firma. Dass das jedoch nicht überall so gesehen wird, sollen die Urkunde und die Plakette, die Bruder Gregor Neitzel am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung der Amtswehr von Falkenberg Höhe entgegennahm, dokumentieren. Als Dank und Anerkennung wurde die von Innenminister Karl-Heinz Schröter und dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes, Werner-Siegwart Schippel, unterzeichnete Ehrung verliehen. „Dieser Arbeitgeber beschäftigt ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und stellt die Feuerwehrangehörigen – auch unter Inkaufnahme eigener Nachteile – auf Abruf für den Dienst an der Allgemeinheit frei“, heißt es auf der Urkunde.

Und dass das nicht selbstverständlich ist, weiß auch Mitarbeiter Martin Thiel. Als Schlosser ist er in der Werkstatt der Leuenberger Firma für Kommunal- und Gartengeräte tätig. Beim Winterhochwasser 2010 hat ihn sein damaliger Arbeitgeber für die Einsätze an der Oder nicht freigestellt. Nun besetzt er mit 41 absolvierten Einsätzen im zurückliegenden Jahr sogar den Spitzenplatz der Leuenberger Wehr. Und ist, was die Tageseinsatzbereitschaft angeht, in guter Gesellschaft: Da sind zum einen die beiden Kollegen und darüber hinaus die zwei Mitarbeiter der örtlichen Kita sowie der Gemeindearbeiter. „Das ist sehr gut“, findet Martin Thiel, der unter anderem Maschinist und Atemschutzgeräteträger ist. „Es gibt wenige Arbeitgeber wie meinen“, bedauert er.

Dabei ist die Herangehensweise der Neitzel-Brüder und Geschäftsführerin Anita Neitzel ganz einfach: „Wir sind doch selber froh, wenn wir in so einer Situation sind, und uns jemand hilft“, sagt Sascha Neitzel. Seit August 2013 ist er in der Firma, die sein Vater gegründet hat, tätig. Sein älterer Bruder Gregor stieg 2006 in das Geschäft mit der Gartentechnik für privat, Forsttechnik und Kommunaltechnik für Straßenmeistereien, Bauhöfe und Garten- und Landschaftsbaubetriebe ein. Von der Motorsäge bis zum Forsttraktor, vom Handschuh bis zum Helm ist in Leuenberg alles zu bekommen.

Das drei der insgesamt neun Mitarbeiter in der Feuerwehr sind, merken Privatkunden eher selten. Eine Herausforderung für den Arbeitgeber sei es schon. Vor allem weil die Einsätze natürlich nicht planbar sind. Auch nur ganz selten seien die Mitarbeiter wegen Unfällen, Sturm, Glatteis oder Brandereignissen mal den ganzen Tag weg. „Auch haben die meisten Kunden Verständnis, wenn es dann mal Wartezeiten gibt, weil die Kollegen im Einsatz sind“, sagt Sascha Neitzel. Und es mal Engpässe in der Werkstatt gibt. Aber dann müsse eben sein Bruder mal länger in der Werkstatt ran, lacht Sascha Neitzel.

Beide sind nicht in der Feuerwehr aktiv, fühlen sich aber den Leuenberger Blauröcken sehr verbunden. „Das ist eine sehr aktive Wehr und die machen tolle Jugendarbeit. Wir finden es wichtig, sie zu unterstützen. Wenn was gebraucht wird, sind wir da.“

Die am Sonnabend von Bernd Falkenthal, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, und Klaus-Peter Püschel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, überreichte Plakette und die Urkunde schmücken schon den Verkaufsraum in Leuenberg. „Und kommen bei den Feuerwehrleuten unter unseren Kunden gut an“, freut sich Sascha Neitzel.