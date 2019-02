Dennis Lange verlässt Stadtparlament

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auf der Liste der Kandidaten fürs Stadtparlament, die die Bündnisgrünen am Mittwoch vorlegten, fehlt der Name eines Stadtverordneten: Dennis Lange. Dass der 23-Jährige nicht wieder zur Wahl antritt, hat keine politischen, sondern private Gründe. Der Hennigsdorfer zieht demnächst nach Frankfurt/Main, wo er sein zweites juristisches Staatsexamen ablegen will. Daher wird Lange zu Ende Februar auch sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung aufgeben. „Ich werde meinen Platz knapp drei Monate vor der Wahl schweren Herzens räumen“, sagte er dieser Zeitung.

Mit 18 Jahren war Lange 2014 der jüngste Abgeordnete, der ins Stadtparlament einzog. Sein Alter hinderte ihn nicht daran, klar und manchmal auch gegen seine Fraktion Stellung zu beziehen. Anfang 2018 wechselte er zu den Grünen.

Dieser Fraktionswechsel lässt jetzt die Nachrücker-Frage etwas komplizierter werden. Da das Mandat ursprünglich von der SPD gewonnen wurde, hat diese statt der Grünen-Fraktion das Recht, einen neuen Abgeordneten zu benennen. Allerdings ist die SPD-Liste fast ausgeschöpft. Infrage kommen nur noch Martin Blacha und Hagen Skersies. Ob einer davon zur Verfügung steht, konnte am Donnerstag nicht geklärt werden. SPD-Fraktionschef Udo Buchholz war nicht erreichbar.

Sollte es keine Nachbesetzung geben, schwächt das die SPD, der durch den Koalitionsaustritt der Grünen ohnehin eine Mehrheit im Parlament fehlt. Nach Langes Weggang sind noch zwei Sitzungen vor der Wahl angesetzt. 2014 erlebte die SPD direkt vor der Wahl eine ihrer seltenen Abstimmungsniederlagen.