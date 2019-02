Was Frieda Engel noch erzählen könnte

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Frieda Engel machte 1955 ihren Führerschein, führte ein Fotogeschäft in der Gartenstraße – und erlebte als Jüdin die Verwüstungen und Deportationen am 9. November 1938. „Bis zu ihrem Tod 1977 hat sie in Fürstenwalde gelebt, nach ihren Erinnerungen an die Kriegszeit gefragt wurde sie nie“, sagt Guido Strohfeldt. 18 Schüler des Katholischen Gymnasiums Bernhardinums hören ihm am Donnerstag im Museum zu. Sie haben Fragen zur noch wenig erforschten Geschichte jüdischen Lebens in Fürstenwalde.

„Wenn wir das Thema in einer AG weiterführen, was könnte dann interessant sein?“, fragt Emilia Lauschke. Die 17-Jährige leitet das zweitägige Geschichts-Projekt im Rahmen der Tage der politischen Bildung an ihrer Schule. Die Vorschläge bei der Abschlussrunde reichen von der Erstellung roter Tafeln zu Stolpersteinen, einem Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens bis zur Pflege des jüdischen Friedhofs.

„Für uns wäre es toll, wenn eine solche AG an der Schule entstehen würde“, sagt Museumsleiter Strohfeldt. Zur weiteren Erforschung der jüdischen Geschichte müssen Dokumente aus Landes- und Kreisarchiv aufgearbeitet, Familien ehemaliger Fürstenwalder Juden kontaktiert werden. „Sie leben häufig im englischsprachigen Ausland. Denkbar wäre ein Austausch der Schüler mit diesen Familien.“

Gemeinsam mit Museumsfreund Hans-Jürgen Woldt hat Strohfeldt die Schüler am Mittwoch zum jüdischen Friedhof und dem Standort der ehemaligen Synagoge am Stern geführt; am Donnerstag dann das Fürstenwalde-Wiki und die Stolperstein-Internetseite vorgestellt. Die Arbeitsgemeinschaft, die darauf aufbauend entstehen soll, sagt Schüler Hannes Oppermann, solle an das bestehende Schulprojekt zum Konzentrationslager in Słońsk (Sonnenburg) anknüpfen. Mit Schulleiter Markus Mollitor müsse nun das weitere Vorgehen besprochen werden. Zum Abschluss reichen sich die Schüler im Museum Fotos von Frieda Engel weiter. Wenn sie nur erzählen könnten. (amd)