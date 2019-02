Vorgeschmack aufs Festival

MOZ

Rheinsberg Schon vor Beginn der eigentlichen Kammeroper-Saison können Kulturinteressierte in diesem Jahr Rheinsberger Festivalluft schnuppern. Mit den „Osterfestspielen“ betritt die Kammeroper Neuland.

Unter dem Titel „Ferne Geliebte“ soll es von Karfreitag bis Ostermontag einen „interdisziplinären Dialog“ zwischen Oper, Konzert, Schauspiel, Literatur, Landschaft und Architektur geben. Dabei möchten die Organisatoren das geistige Klima des aufgeklärten 18. Jahrhunderts beschwören, in dem die Preußenprinzen Friedrich und Heinrich das Schloss am Ufer des Grienericksee in einen wahren Musenhof verwandelten. Die Besucher können unter anderem Joseph Haydns Oper „L’isola disabitata“ sehen. Sie wird am Freitag, 19. April, um 19 Uhr aufgeführt. Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Joseph Haydn werden am Sonnabend, 20. April, in einem Sinfoniekonzert von der Lautten Compagney Berlin gespielt.

Das Renaissance-Theater Berlin bringt Peter Hacks Schauspiel „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ auf die Bühne. Es wird am Sonntag, 21. April um 19 Uhr gezeigt. Im Zeichen des Dichterfürsten steht auch der Osterspaziergang am Vormittag des selben Tages. Unter dem Motto „Vom Eise befreit …“ geht es ab 11 Uhr durchs Schloss. Eine weitere Führung, die sowohl am Samstag, als auch am Sonntag ab 15 Uhr angeboten wird, widmet sich dem „Musenhof am Grienericksee“. Mit einem musikalisch-literarischem Brunch im Schlosstheater klingt das verlängerte Wochenende am Montag, 22. April, ab 11 Uhr aus.

Karten können vorab telefonisch unter 033931 34940 bestellt werden.(red)