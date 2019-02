Turnhallensanierung für eine Million Euro

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehr als zehn Millionen Euro hat der Landkreis inzwischen in den Schulstandort in der Maxim-Gorki-Straße in Eisenhüttenstadt investiert. Unter anderem wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude komplett saniert, ein Anbau errichtet, in dem sich auch eine Mensa befindet, der Schulhof neu gestaltet und ein Kleinspielfeld für den Sportunterricht angelegt.

Noch ist die Rundumerneuerung aber nicht abgeschlossen. So ist vorgesehen, dass die Turnhalle des historischen Gebäudeensembles, das 1955 errichtet wurde, im Inneren saniert wird. Insgesamt will der Landkreis da noch einmal rund eine Million Euro investieren. Für dieses Jahr sind im Haushalt 650 000 Euro eingeplant

Wie Mario Behnke, Pressesprecher des Landkreises mitteilte, sind folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Deckenkonstruktion einschließlich moderner Beleuchtung, Aufarbeitung des Schwingparketts sowie Erneuerung der Spielfeldmarkierungen, Innenverschattung als Blendschutz, Erneuerung des Prallschutzes, Sanierung des Geräteraumes, Raumakustische Maßnahmen, Brandschutztechnische Maßnahmen, Erneuerung der Heizungsinstallation und Erneuerung der Stark- und Schwachstrominstallation. In diesem Jahr wird man aber noch keine Bauaktivitäten sehen. „2019 erfolgen die vorbereitenden Planungsleistungen, das Erarbeiten von Beschlussvorlagen und das Bestätigungsverfahren durch die öffentlichen Gremien“, erklärt Mario Behnke. Die Bauarbeiten sollen dann im Zeitraum von März 2020 bis Mai 2021 erfolgen. „In dieser Zeit findet der Schulsport in benachbarten Schulsporthallen des Landkreises statt“, so Mario Behnke.

Schon jetzt und auch nach der Sanierung reicht die Turnhalle längst nicht dafür aus, um den Bedarf an Schulsport abzudecken. Es handelt sich lediglich um eine Einfeldhalle, die nur von einer Klasse genutzt werden kann. Ein großer teil des Sportunterrichtes findet für die Schüler der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe in der Sporthalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums statt, die der Landkreis vor sechs Jahren für rund sieben Millionen Euro hat bauen lassen und die auch dafür gedacht war, dass zwei Bildungseinrichtungen dort Unterricht haben können.

Derweil hat Bürgermeister Frank Balzer beim Neujahrsempfang in Anwesenheit von Landrat Rolf Lindemann noch einmal dafür geworben, dass Vereine der Stadt die Sporthallen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises außerhalb der Unterrichtszeiten nutzen können. Entsprechende Bitten gibt es von Eisenhüttenstädter Vereinen. Mit der Thematik hat sich inzwischen auch der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport beschäftigt.