Die Havelschüler können das

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Der Werkraum der Havelschule ist um ein Arbeitsgerät reicher. Am Mittwoch nahmen Rotary Club/Brandenburg Havel-Präsident Knut Strefling, Mitglieder der Schulfördervereins Regenbogen, die Schulleitung und Schüler das gute Stück in Betrieb.

An der Havelschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ lernen derzeit 96 Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen, die auch oftmals mit Einschränkungen in ihrer körperlichen Entwicklung verbunden sind. Dabei haben sie einerseits großen Entwicklungsbedarf im motorischen Bereich. Dieser wird im fächerübergreifenden Unterricht und in Arbeitsgemeinschaften in den Werkräumen für Ton und Holz besonders gefördert. „Andererseits erleben sich gerade in der handwerklichen Betätigung viele Schüler als fähig und selbst wirksam - im Gegensatz zu ihren Einschränkungen in Bezug auf mathematische und sprachliche Fähigkeiten. Sie machen die Erfahrung „ich kann etwas!“. „Es entsteht ein Produkt zum Anfassen, Zeigen und welches benutzt werden kann“, so Thekla Jahnke vom Förderverein der Schule.

Deshalb soll die neue Säge auch in der Holzwerkstatt zum Einsatz kommen und damit die Voraussetzungen für die Arbeit mit den Schülern weiter verbessern. Nach kleineren Projekten im Unterricht in der Mittel- und Oberstufe ist gerade im berufsvorbereitenden Unterricht in den letzten beiden Schuljahren der Unterricht im Berufsfeld Holztechnik fester Bestandteil des Stundenplans. „Hier planen und fertigen wir mit den Schülerinnen Produkte aus Holz. Die Tischkreissäge erweitert unsere Möglichkeiten an Art und Umfang der durchgeführten Projekte. Die Unterflurzugsäge ermöglicht ein sehr sicheres Arbeiten, so dass wir auch Schüler einzelne Arbeitsgänge an der Maschine ausführen lassen können“, so Thekla Jahnke. Damit wiederum werden für die 17- und 18jährigen Schüler wiederum gleichzeitig wichtige Voraussetzungen geschaffen, um einmal eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu finden. „In beiden Brandenburger Werkstätten gibt es Arbeitsbereiche in der Holztechnik. Mit Hilfe der Arbeit an der Säge können unsere Schülerinnen und Schüler berufliche Vorstellungen und Fähigkeiten entwickeln, die sie für ihr weiteres Leben gebrauchen können“, erklärt Thekla Jahnke.

Sie und die anderen Mitglieder des schuleigenen Fördervereins unterstützen seit bereits 26 Jahren die Unterrichtsarbeit der Schule und hilft dabei, die Grundausstattung durch besondere Unterrichtsmittel, Hilfsmittel für die Sinneswahrnehmung und Bewegungsförderung oder auch Maschinen zu ergänzen, die einen erheblichen Kostenumfang haben. Die neue Tischkreissäge wurde möglich dank der Spende des Rotary Clubs, der dem Förderverein der Schule bei seinem diesjährigen Neujahrsbenefizkonzert symbolisch 3200 Euro überreichte.