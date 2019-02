Mit Beratung ans Ziel

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Vielzahl an Vergleichsportalen ermöglicht es jedem, den Urlaub bequem vom Sofa aus zu buchen. Das verändert auch die Arbeit von Reisebüros. Gegen die Konkurrenz aus dem Internet setzen sich die stationären Anbieter zur Wehr, indem sie die Digitalisierung für sich nutzen.

Im ihrem Geschäft ist Tina Schneider seit fast 30 Jahren tätig. Anders als früher sind Anbieter im Internet mittlerweile eine große Konkurrenz für ihre Branche, wie die Inhaberin des Reisebüros im City Center berichtet. Das hat laut Tina Schneider auch Einfluss auf ihre Arbeit sowie den klassischen Buchungsprozess. Kunden, die zu ihr ins Reisebüro kommen, informierten sich mittlerweile schon vorab auf verschiedenen Plattformen und Kanälen. Ein Irrtum, auf den die Reiseverkehrskauffrau dann oft hinweist, ist die Annahme, dass Vergleichsportale immer den günstigsten Preis anbieten würden. „Darüber gibt es falsche Vorstellungen“, so der Eindruck der Inhaberin. Denn häufig könnten sie und ihre Mitarbeiter mit einer Änderung des Anreisetags oder anderen Angaben noch ein bisschen mehr für den Kunden herausschlagen, sagt sie.

Ihre Chance, den Online-Anbietern etwas entgegenzusetzen, sieht die Reisebüro-Inhaberin darin, auf eine gute Beratung und Qualität zu setzen. Dazu gehöre nicht nur die bessere Erreichbarkeit im Notfall, die Anbieter im Netz ihrem Eindruck nach so nicht gewährleisten können. „Damit haben schon einige schlechte Erfahrungen gemacht.“ Im Gespräch mit den Kunden teilt Tina Schneider auch ihre eigenen Erlebnisse, die sie in einem Land oder an einem Ort mitnehmen konnte.

Aus diesem Grund verreist auch die Reiseverkehrsfrau ein Mal im Jahr selbst, um sich vor Ort selbst einen Eindruck von den Urlaubszielen zu machen. Im vergangenen Jahr schaute sie sich zum Beispiel in den unterschiedlichen Teilen Mallorcas um. Auf der Insel besuchte sie Hotels, Buchten und Strände wie den langen Sandstrand in Playa de Palma. Je nachdem, welche Wünsche der Kunde mitbringt – Wanderung, Abenteuer- oder Familienurlaub – könne sie sich so noch besser darauf einstellen, ist sie überzeugt.

Im Grunde genommen liegt diese Idee auch der Arbeit eines Reise-Bloggers zugrunde, auf den mittlerweile viele Veranstalter zurückgreifen, um ihre Urlaubsziele mit persönlichen Erlebnissen und Geheimtipps zu vermarkten. Heike Ulrich, die vor zwei Jahren ihr Reisebüro in der Lindenallee eröffnet hat, findet diese Ideen toll. Auch wenn sie selbst, gerade aus personellen Gründen, nicht alle Möglichkeiten der Digitalisierung ausschöpfen kann. Doch einen Schritt in diese Richtung setzt die 49-Jährige, indem sie mittlerweile auch soziale Netzwerke wie Facebook und den Messenger-Dienst Whatsapp verstärkt für die Vermarktung nutzt.

Auch der „Service aus einer Hand“ hebt sie in ihren Augen von Internetanbietern ab, sodass sich Reisende keine Gedanken über die Anreise oder um die Sitzplatzreservierung machen müssen. „Die Kunden sind da anspruchsvoller geworden.“ Auch sie beobachtet, dass diese schon vorinformiert zu ihr kämen. Punkten möchte sie mit dem Wissen rund um Orte und Reiseziele, die sie selbst schon erkundet hat. „Ich bin schon gut herumgekommen“, sagt Heike Ulrich, die selbst gern verreist und so dem einen oder anderen noch ein paar persönliche Tipps mit auf den Weg geben kann. Die Orte erkundet sie am liebsten beim Wandern. Zu Fuß will sie sich in diesem Jahr auch an der türkische Riviera umsehen, wo sie zuletzt vor 20 Jahren gewesen ist. Immerhin ist die Türkei, nach einer schlechten Phase, laut Heike Ulrich derzeit wieder im Kommen.

Abgenommen hat hingegen, bedingt durch den Brexit, teilweise das Interesse an Reisen nach England. So habe es in diesem Jahr, sagt Tina Schneider, weniger Interessenten als üblich für Rundreisen in Südengland oder einen Städtetrip nach London gegeben. „Die Menschen sind da ein bisschen vorsichtiger.“ Trotz aller Bekundungen, dass es mit dem EU-Austritt keine Änderungen geben werde, befürchten sie, dass sie zum Beispiel einen Pass beantragen müssten.