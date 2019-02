Senftleben unterstützt Hohennauener Sanierungspläne

Simone Weber

Hohennauen Der Förderverein der Kirche in Hohennauen strebt eine komplette Grundsanierung des Gotteshauses bis Ende 2019 an. Jetzt bekommt er prominente Unterstützung: Ingo Senftleben, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, brandenburgischer Parteichef und christdemokratischer Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf, hat die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen.

„In meiner südbrandenburgischen Heimat habe ich bereits die Sanierung von insgesamt fünf Kirchen unterstützt. So auch die der Kirche in Kroppen. In dieser heirateten meine Eltern, wurde ich und wurden auch meine Kinder getauft“, so der evangelische Christ. „So habe ich mich über die Anfrage, erstmals auch als Schirmherr einer Kirche zu fungieren, gefreut und schnell zugesagt.“ „Wir kennen uns seit mehreren Jahren und schon Ende letzten Jahres habe ich Ingo Senftleben gefragt“, berichtet Klaus Eichler, der früher im brandenburgischen Bauministerium tätig war und ebenso das Projekt unterstützt.

Bei seinem Besuch zeigte sich Senftleben beeindruckt vom Engagement und der Ausdauer der Hohennauener und aller Unterstützer der Sanierung der Dorfkirche, die zudem später multifunktional genutzt werden soll. Am ursprünglich aus Feldsteinen errichteten mittelalterlichen Wehrturm schätzte er die Fertigkeiten und Haltbarkeit der damals verwendeten Materialien, wie die Rathenower Ziegelsteine im Klosterformat, mit denen der Turm um 1630 erneuert und verblendet wurde. „Ich habe selten so eine reich geschmückte evangelische Kirche gesehen“, bewunderte der Politiker den Altar aus dem Jahr 1608, die Kanzel aus dem Jahr 1610 und den reich geschmückten Epitaph im Kirchenschiff. Auf die CDU-Fraktion im Landtag geht übrigens die politische Initiative zurück, die finanzielle Förderung von Kirchensanierungen zu erhöhen. 2017 wurde das durch alle Fraktionen beschlossen.

Demnächst will sich Ingo Senftleben noch einmal intensiv mit den Hohennauener Plänen befassen. Sein Besuch im Dorf war eher kurz. „Wir haben ein Projekt. Gehen wir das gemeinsam an. Ich freue mich mithelfen zu können“, so der Gast zum Abschied. „Wir freuen uns über jede Unterstützung zur Sanierung unserer Kirche und jetzt besonders über die Schirmherrschaft Ingo Senftlebens“, so Fördervereinsvorsitzende Monika Pickenhahn.