Johnny Flynn wird in „Stardust“ zu David Bowie

DPA

Los Angeles (dpa) Der britische Schauspieler Johnny Flynn (35) soll in einer Filmbiografie die Pop-Legende David Bowie spielen. Das gaben die Macher am Donnerstag laut US-Medienberichten bekannt.

Der Film „Stardust“ von Regisseur Gabriel Range soll den Aufstieg des gefeierten Sängers und seinen ersten Trip nach Amerika 1971 beleuchten. Dieser hatte Bowie zu seiner Kunstfigur Ziggy Stardust inspiriert. Der Brite war im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben.

Die Dreharbeiten zu dem Film sollen dem „Hollywood Reporter“ zufolge im Juni starten. Flynn spielte die Hauptrolle in der Netflix-Serie „Lovesick“ und ist derzeit in London an der Seite von „Game of Thrones“-Star Kit Harington (32) im Theaterstück „True West“ zu sehen. Außerdem veröffentlichte der 35-Jährige bereits mehrere Alben mit seiner eigenen Band.