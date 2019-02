Will in Treplin noch was bewegen

Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Treplins Bürgermeister Joachim Kretschmann.

„Das Buswartehaus an der B5 haben wir immerhin erneuert“, sagt Joachim Kretschmann mit einem zynischen Unterton. Nein, zufrieden ist Treplins Bürgermeister mit dem in den vergangenen fünf Jahren in seinem Dorf Erreichten nicht. „Über die Sanierung der B5-Ortsdurchfahrt reden wir, seit ich 1997 nach Treplin gekommen sind“, sagt Kretschmann. Zwar laufe das Planfeststellungsverfahren inzwischen. „Aber einen Termin für den Baustart haben wir noch immer nicht“, so der Bürgermeister.

Auch bei anderen Projekten im Dorf hakt es, „weil die Mühlen der Bürokratie zu langsam mahlen“, wie Kretschmann kritisiert. Er verweist auf das größte Vorhaben der Trepliner für diese Wahlperiode – den Ausbau des Obergeschosses des Gemeindezentrums „Amtsscheune“.

Zwar liegt seit April vorigen Jahres die Baugenehmigung dafür vor. Und die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Oderland hat die Förderung des Projektes befürwortet, durch das unter anderem der Tourismus gefördert und die beliebte Reihe „Krimischeune“ unterstützt würden. Doch die Unterlagen schmoren seit Monaten im zuständigen Landesamt. Dort gebe es zu wenig Personal, hat Joachim Kretschmann erfahren. „Unter solchen Umständen ist Bürgermeister sein kein Traumjob“, sagt er. Und verweist auf ein weiteres trauriges Kapitel für sein Dorf: Alle Bemühungen, die marode Ortsdurchfahrt der Landesstraße 37, die Lindenstraße, saniert zu bekommen, sind ins Leere gelaufen. Das Land misst der Straße untergeordnete Bedeutung bei, will sie nicht ausbauen.

Immerhin sei es gelungen, den Stichweg von der Lindenstraße zu einem Außengehöft zu schottern. Doch auch hier seien vom Beschluss der Gemeindevertreter bis zur Umsetzung zweieinhalb Jahre vergangen, erinnert sich Treplins Bürgermeister. Er lobt die neue Mitarbeiterin des Lebuser Bauamtes, Yvonne Petzold, für ihr großes Engagement für die Umsetzung kommunaler Tiefbau-Vorhaben.

Eine weitere Sorge sind Kretschmann und alle Bewohner der Siedlung „Naglers Berg“ 2018 los geworden: Nach Jahren zäher Verhandlungen hat der Fürstenwalder Wasserverband die Trinkwasseranlage in dem nach der Wende erschlossenen Wohngebiet übernommen. Für die Abwasseranlage steht die Klärung an.

Beim Gedanken an Treplins Kita „Zwergendorf“ befalle ihn Trauer, sagt Joachim Kretschmann: Trotz stetiger Investitionen in die kommunale Einrichtung und der Halbierung der Kita-Gebühren konnte die Auslastung nicht verbessert werden. Besonders bitter ist für ihn, dass sogar Trepliner Eltern ihre Kinder in andere Einrichtungen bringen.

„Die Kitas im Amtsbereich müssten organisatorisch in einer Hand, also am besten in Amtsträgerschaft sein“, sagt Treplins Bürgermeister. Er bekennt sich als Befürworter einer Verwaltungsstrukturreform, wenn auch nicht der Einheitsgemeinde und meint: Treplin müsste auf Partnersuche gehen. „Mit 367 Einwohnern sind wir einfach zu klein“, so Kretschmann.

Zum umstrittenen Bau von Windrädern am Ortsrand befragt, der die Gemeindevertreter immer wieder beschäftigt und viele Anwohner in die Beratungen gezogen hat, betont Joachim Kretschmann: Die Zusammenarbeit mit dem Investor sei vor der jetzigen Legislatur beschlossen worden. „Wir wollten uns über die Flächennutzungs- und B-Planung nur Einfluss sichern“, so der Bürgermeister.

Stolz darauf, dass Treplin noch immer unverschuldet ist, will der 64-jährige Ruheständler zur Wahl noch einmal antreten, um mehr zu erreichen. Vor allem wolle er „den ersten Spatenstich an der B5 noch als Bürgermeister erleben“, sagt Joachim Kretschmann.