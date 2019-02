Feuer in Papier-Container setzt Tischlerei-Halle in Brand

Odin Tietsche

Bötzow (MOZ) Ein offenbar absichtlich gelegtes Feuer in einem Papier-Container hat am späten Donnerstagabend eine kleine Lagerhalle in Bötzow in Brand gesetzt.

Gegen 22.30 Uhr hatten aufmerksame Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Auf dem Gelände, dass offenbar zu einer Tischlerei gehört, war aus einem Papier-Container Rauch aufgestiegen. Das Feuer griff auf die nebenstehende Lagerhalle über. Da die Kameraden der Feuerwehr aber zeitnah am Ort des Geschehens eintrafen und die Flammen löschen konnten, wurde Schlimmeres verhindert. Bis in die Nacht hinein waren die Feuerwehrleute bei Minusgraden noch damit beschäftigt, einzelne Glutnester abzulöschen.

„Wir gehen derzeit von Brandstiftung aus“, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitagmorgen auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Ermittlungen dauern aber noch an.