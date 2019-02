Odin Tietsche

Gramzow (MOZ) In der Nacht zu Freitag ist in der Gramzower Buchholzer Straße ein Unterstand mit Mülltonnen und gelben Säcken in Flammen aufgegangen.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitagmorgen bestätigte, ging der Notruf um 23.26 Uhr ein. Das Feuer ging offenbar von einer Papiertonne aus. „Derzeit wird zur genauen Brandursache ermittelt“, so Röhrs. Eine mögliche Brandstiftung könne daher nicht ausgeschlossen werden.