Preussen mit drei Neuzugängen

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit Defensivmann Bastian Prischel ist Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde noch kurz vor Ende der Transferperiode fündig geworden. Doch die anderen Barnimer Vereine hielten sich zur Saisonhalbzeit mit Neuzugängen eher zurück.

Gestern war Ende der Transferperiode im Fußball. Mit ganz unterschiedlichem Eifer sind die Barnimer Vereine der Brandenburg- und Landesliga dabei aktiv geworden.

Stürmer Arafa El-Moghrabi hatte bereits im Vorfeld seinen Weggang von Preussen Eberswalde angekündigt und so für heftige Emsigkeit in Sachen Spielersuche hinter den Kulissen gesorgt. Immerhin hatte der 34-jährige Berliner mit seinen zehn Treffern in der Hinrunde Preussen vor einer noch schlechteren Platzierung als Platz elf mit 17 Punkten bewahrt.

Jetzt soll der Pole Tomasz Bejuk, die MOZ berichtete bereits über den Wechsel, die Offensive verstärken. „Im Training und in den ersten Einsätzen hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich gehe davon aus, dass wir so den Weggang von El-Moghrabi kompensieren können“, erklärte Preussen-Präsident Danko Jur.

Doch damit war beileibe noch nicht Schluss mit den Personalplanungen beim Brandenburgligisten. In letzter Sekunde haben die Eberswalder Bastian Pirschel verpflichtet. „Ein typischer Sechser, der aber auch variabel eingesetzt werden kann, wie auch in der Innenverteidigung“, beschrieb Dank Jur den Neuzugang. Schaut man in die Statistik beim Online-Portal fupa.net, dann kommt Bastian Pirschel in den letzten Spielzeiten seit 2015/16 auf insgesamt zwölf Einsätze. Als Vereine tauchen SV Falkensee-Finkenkrug (2015/16), TuS Sachsenhausen (15/16), SC Charlottenburg (16/17) auf. So gesehen ist der 30-Jährige ein großer Unbekannter, was das Leistungsvermögen betrifft. „Ich habe ihn bei Training gesehen und auf mich hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich denke, er kann eine Verstärkung für die Rückrunde sein“, beurteilte Danko Jur den Defensivmann.

Einen guten Eindruck hinterließ auch der Japaner Yuki Matsunaga beim letzten Testspiel der Preussen gegen Neubrandenburg und bekam postwendend auch einen Vertrag bei den Eberswaldern. „Er ist noch sehr jung, Anfang 20, und er ist ein Perspektivspieler. Vermutlich wird er es nicht von Beginn an in die Stammelf schaffen, aber er ist auf einem guten Weg“, schätzte der Preussen-Präsident ein. Dafür hat der Japaner Shutaro Muraguchi die Segel bei Preussen gestrichen, der erst vor Saisonbeginn nach Eberswalde kam. Auf dem Platz konnte er sein im Training angedeutetes Leistungsvermögen nicht abrufen und er fand keinen Zugang zur Mannschaft.

18 Mann zählt Danko Jur zum harten Kern der Mannschaft, zwei oder drei Spieler bieten sich dafür noch an. Damit denkt er den Klassenerhalt schaffen zu können, der vorrangiges Ziel der Rückrunde ist, auch wenn ein einstelliger Tabellenplatz am Ende von Preussen angestrebt wird.

„Wir hatten zwei, drei neue Spieler beim Training mit dabei, aber es hat sich keiner aufgedrängt, der uns kurzfristig verstärken würde“, sagte der Vereinsvorsitzende von Einheit Bernau, Olaf Skotnik, zum Ende der Transferperiode. „Wir haben auch keine großen Anstrengungen unternommen, neue Spieler zu holen. Wenn sich etwas ergeben hätte, dann wären wir sicher aktiv geworden. Aber ich denke, es herrscht keine Notwendigkeit bei uns“, fügte er hinzu. 22 Mann umfasst der aktuelle Kader, viele Positionen sind doppelt gut besetzt, da kann man die Aussage gut nachvollziehen. Als Tabellenführer startet Einheit in die Rückrunde, doch der mögliche Aufstieg war in der Winterpause nicht Gesprächsthema. „Wir warten die ersten Spiele der Rückrunde ab. Sollte das Thema dann noch aktuell sein, dann setzen wir uns mit der Stadt zusammen, ob und wie wir die Voraussetzungen der Oberliga erfüllen können und nicht zuletzt werden wir dann auch die Mannschaft befragen, ob ein Aufstieg unterstützt wird. Erst dann fällt eine Entscheidung“, erklärte Olaf Skotnik. Bis März müssen die Vereine ihre Ambitionen an den Landesverband melden – man darf gespannt bleiben.

Spannend war es auch bis zuletzt um den Neuzugang von Union Klosterfelde, den 19-jährigen William Dittrich. „Wir waren uns klar mit Eintracht Mahlsdorf, dass er ablösefrei zu uns kommt, doch dann wollten sie auf einmal doch eine Ablöse haben“, erklärte Union-Präsident Rolf Weinhold das Wechsel-Hickhack und das Defensiv-Talent. Eine Ablöse soll wohl geflossen sein, der Spielerpass liegt in Klosterfelde und nun gehen alle Unioner davon aus, dass William Dittrich auch am ersten Spieltag gegen Oranienburg auflaufen wird. Ansonsten gab es bei Union keine Neuverpflichtungen.

Beim FSV Bernau erwarteten viele Ersatz für die nach Glienicke gewechselten Leistungsträger Ümit Ejder und Lenny Canalis Wandel. Doch der Sportliche Leiter Moussa Doumbia winkte ab. „Wir haben derzeit keine Neuzugänge. Es kann sein, dass wir vielleicht noch Spieler reaktivieren können, die in den letzten sechs Monaten nicht gespielt haben und so nicht unter die Transfersperre fallen“, erklärte er ohne jedoch Namen oder Aktivitäten nennen zu wollen. „In der Rückrunde erwarten wir die Rückkehr unserer verletzten Spieler und dann haben wir einen schlagkräftigen Kader zusammen“, hakte Moussa Doumbia zunächst das Thema Neuzugänge ab.

Auch Landesligist Grün-Weiß Ahrensfelde erwartet etliche verletzte Spieler zur Rückrunde genesen zurück. „Deshalb sehe ich da keine unbedingte Notwendigkeit, weitere neue Spieler zu verpflichten“, erklärte Trainer Sven Orbanke. Einen Torhüter haben die Ahrensfelder jedoch geholt, Tim Reuter kam vom Berliner Bezirksligisten FC Nordost.