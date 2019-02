Schachfreunde gewinnen Titel zum neunten Mal

Jakob Daum

Schwedt Die zehnte Auflage des Mannschaftschampionats im Schnellschach ist der Jahresauftakt der uckermärkischen Meisterschaften im Kreisschachverband. Wie in den Jahren zuvor hatte die WOBAG dankenswerterweise ihren Konferenzsaal als Wettkampfstätte zur Verfügung gestellt. Unter idealen Bedingungen konnten dieses Mal sechs Teams (im Vorjahr sieben) vom Vorsitzenden des Kreisschachverbandes Uckermark, Jakob Daum, begrüßt werden. Vorab tauchte die Frage auf: Schafft es der achtmalige Titelträger Schachfreunde Schwedt 2000 erneut, den Siegerpokal zu gewinnen? Das wäre dann das neunte Mal in Folge.

Mit einer verkürzten Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler war im Rundensystem die Mannschaftsmeisterschaft zu absolvieren. Der Pokalverteidiger war an Brett 1 bis 4 mit den selben Spielern, wie im Vorjahr angetreten und hatte als Ersatz an Brett 5 mit Reimar Metzke einen erfahrenen Mann in der Hinterhand, und war auch gemäß der Wertzahlen-Liste mit DWZ 1699 die stärkste Mannschaft. Dahinter kommen in der Mannschafts-Rating-Zahl der SC Schwedt I mit 1562 Punkten und Blau-Weiß I mit 1476 Punkten vertreten.

In der ersten Runde wurden die vereinsinternen Vergleiche gespielt. Von Blau-Weiß und SC Schwedt waren jeweils zwei Teams, die SF Schwedt 2000 und der SC Lützlower Dorfgemeinschaft ergänzten das Teilnehmerfeld mit je einem Team. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle sagte die TSG Angermünde ab.

Im vereinsinternen SC-Schwedt-Duell gegen ihre Zweite gab es keine Überraschung; die Erste gewann mit 3:1 Punkten. Die Überraschung des vorigen Jahres, als die Zweite von TSV Blau-Weiß Schwedt gegen ihre Erste gewann, blieb dieses Mal aus, hier siegte die Erste des TSV auch mit 3:1 Punkten. Da auch die Schachfreunde klar mit 3,5:0,5 gegen SC Lützlow gewannen, war ein Führungstrio entstanden.

In der 3. Runde kam es im Duell des SC I gegen die SF 2000 zur ersten Nagelprobe, die die Schachfreunde mit 3:1 gewannen. Da Blau-Weiß I knapp mit 2,5:1,5 gegen SC Lützlow gewann, war das spätere Führungstrio entstanden. Dem SC I gelang in der 4. Runde nicht die Tabellen-Korrektur im Vergleich gegen Blau-Weiß I. Der SC unterlag knapp mit 1,5:2,5 Punkten.

Die Final-Runde war in der Tat spannend. Für den SC I ging es gegen Blau-Weiß II um den dritten Platz. Nur der Sieger kam auf Platz 3, was dem SC I auch mit 3,5:0,5 gelang.

In der Spitzenpaarung Blau-Weiß I gegen Schachfreunde 2000 gab es Spannung pur. Rinkau übersah ein Einzügiges Matt und verlor dann aber, Remis bei Seemann gegen Werner am 1. Brett und Daum gegen Kind am 3. Brett. Norbert Mundt machte mit seinem Partie-Gewinn gegen Haufschild den Sack zu. Somit gewannen die Schachfreunde Schwedt 2000 klar mit 3:1 und holten sich zum neunten Mal in Folge den Meisterschaft-Pokal im Schnellschach.

Die fleißigsten Punktesammler aus fünf Partien waren am Brett 1: Ralf Werner (SF) und Wilfried Heise mit 3,5 Punkten, am Brett 2: Norbert Mundt (SF) 4,5 und Dieter Haufschild (Blau-Weiß) mit 3 Punkten, am Brett 3: Jakob Daum mit 4,5 (Blau-Weiß) und Wolfgang Kind (SF) mit 3,5 Punkten, am Brett 4: Hartwig Schiffner (SC) mit 4 und Bernhard Rinkau (Blau-Weiß) mit3 Punkten.