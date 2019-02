Emissionsfrei, intelligent, sicher...

MOZ

Frankfurt (Oder) E-Autos haben es bislang hierzulande nicht einfach: zu teuer, nur mit einer geringen Reichweite. Letzteres konnten bisher nur wenige Hersteller lösen. Ernstzunehmende Modelle haben bisher nur wenige, u. a. Tesla. Doch haben diese Luxus-Stromer nicht mehr lange ein Alleinstellungsmerkmal. Es starten demnächst alle deutschen Hersteller mit einer großen E-Modell-Offensive und dürften den Amis damit Paroli bieten. Audi macht den Anfang mit dem e-tron. Der Märkische Markt hat den E-SUV im arabischen Emirat Abu Dhabi schon getestet.

Wer sich dem e-tron nähert, tut dies durchaus erst einmal mit Ehrfurcht. Es sind aber weniger die Länge (4,90 m) noch Höhe (1,63 m) des SUV, die Respekt einflößt. Eher will man das Wesen des Edel-Stromers erfassen, denn hier fügen sich zig technische Highlights zu einem perfekten Gesamtbild. Die Proportionen verkörpern einmal mehr die stilistische Geradlinigkeit eines Audi. So steht das Exterieur im Einklang mit der aktuellen Formensprache der Marke, indes wurden hier und da gekonnt Rundungen und Kanten integriert. Die expressive Gestaltung im Schwellerbereich mit den schwarzen Einlegern visualisiert beispielsweise, wo sich die Batterie und damit des Energiezentrum befindet. Und am Heck weisen Lamellen im breiten Diffusor auf den Entfall der Abgasendrohre hin. Zumindest der Kenner entdeckt so die Andersartigkeit des Audi e-tron.

Beim Einsteigen registrieren wir neben dem vertrauten Audi-Design, dem serienmäßigen volldigitalen Cockpit samt zwei großer Displays über die sich alles nur Erdenkliche steuern und darstellen lässt, auch neue technische Highlights wie den Wählhebel oder die außerhalb der vorderen Seitenfenster angebrachten virtuellen Außenspiegel, die die Bilder der Außenkameras auf präzise auflösende Oled-Displays in der Tür (nahe der A-Säule) übertragen. Allerdings ist die neue Technik-Spielerei (1.540 Euro Aufpreis) und für uns selbst nach mehreren Stunden Fahrt recht gewöhnungsbedürftig: die kleinteiligen Bilder lassen sich nur schwer einordnen und auch Spiegelungen nerven.

Ansonsten gibt es – wie bei Audi üblich – viel Noblesse im Innenraum. Platz ist natürlich auch genug (Radstand 2,93 m). Im Fond genießen die Passagiere gar eine üppige Beinfreiheit. Und der Kofferraum gleicht einem großen Kombi (600 bis 1.725 l). Ein weiteres Abteil bietet sich unter der Fronthaube (60 l). Hier lagern das mobile Ladekabel und Bordwerkzeug.

Der Antrieb besteht aus zwei sportlichen, auf Elektro (Asynchronmotoren) getrimmte Herzen, die unabhängig angesteuert an Vorder- und Hinterachse für eine optimal an die Straßen angepasste Kraftverteilung sorgen. Für die Kraft sorgt eine hochmoderne 95 kW Lithium-Ionen-Batterie-Zellen, die unter den Sitzen zwischen den Achsen platziert ist. Für Zahlensammler: Das Akkusystem wiegt 700 Kilo, ist 2,28 m lang, 1,63 m breit und 34 cm hoch. Insgesamt enthält es 36 Module, mit je 12 Pouch-Zellen, welche als quaderförmige Alu-Gehäuse gestaltet und in etwa so groß sind wie ein Schuhkarton.

Und wie fährt sich der E-Audi? Prima! Nach dem Start liegen bereits die normalen 561 Nm an, im Boost-Modus kurzzeitig sogar 664 Nm. Insgesamt sorgen sie aufgrund ihrer hohen Energiedichte und guten Wärmeabfuhreigenschaften laut Audi für eine Reichweite von ca. 400 km (WLTP-Zyklus). Unsere Fahrt misst etwa 28 kWh auf 100 km. Die 400 km hätten wir also nicht geschafft. Weil die Kraft ständig abrufbereit ist, spurtet der Stromer (wenn gewünscht) stets wie ein Sportwagen. Selbst herkömmliche PS-Protze haben an der Ampel Mühe, dem Elektro-Flüsterer die Hacken zu zeigen. Allerdings rauben ihm mancherlei „Hürden“ wie Berge oder auch bloß die Klimaanlage schneller als einem lieb ist Energie.

Das Display hilft hierbei, die Übersicht zu behalten. Und: Per Rekuperation lässt sich die beim Bremsen erzeugte Energie im Akku zurückgewinnen und so die Reichweite erhöhen. Der Fahrer kann den Grad der Schubrekuperation sogar über Wippen am Lenkrad in drei Stufen einstellen. Man kann zudem im MMI auch den automatischen Modus wählen. Hier regelt der prädiktive Effizienzassistent die bedarfsgerechte Verzögerung vorausschauend, etwa auf den Streckenverlauf oder auf vorausfahrende Fahrzeuge.

Und sonst? Bodenhaftung und Traktion funktionieren dank Allradantrieb perfekt. Gleichwohl ist der 2,5-Tonner unglaublich flexibel und wandelbar, beherrscht perfekt das Wechselspiel zwischen einem sanften Dahingleiten und brachial beschleunigenden G-Kräften. Zudem ist er mustergültig verwindungssteif und sorgt mit seiner serienmäßigen Luftfederung für einen ausgewogenen Komfort. Wenn möglich, kann er mit einer Ladeleistung bis zu 150 kW an die Strippe. Doch die Möglichkeiten hierfür sind noch begrenzt. Für das Laden zu Hause bietet Audi verschiedene Lösungen an. Auf Wunsch prüft ein Elektriker, den der örtliche Audi-Händler vermittelt, die Stromversorgung in der Garage und installiert die geeignete Technik. Das serienmäßige mobile Ladesystem lässt sich auf zwei Arten nutzen – an einer 230 Volt-Haushaltssteckdose mit bis zu 2,3 kW Ladeleistung und an einer 400 Volt-Drehstromsteckdose mit bis zu 11 kW Leistung. Letztere sorgt dafür, dass die Batterie in etwa 8,5 Stunden wieder voll ist. Mit dem optionalen Ladesystem connect verdoppelt sich die Ladeleistung auf bis zu 22 kW; vorausgesetzt der Audi hat dafür das zweite Ladegerät an Bord.

Fazit: Der neue Audi e-tron macht richtig Laune. Ist er doch sowohl emissionsfrei, intelligent und sicher, kombiniert das Können von Sportwagen mit der Praxistauglichkeit eines SUV. Und auch die 400 km an Reichweite sind löblich. Doch für die Schar der Normalverbraucher ist der Preis leider nicht in Reichweite. 79.900 Euro für das Basismodell sind nun mal eine Menge Holz. Gut Betuchte oder Chefs und Scheichs dieser Welt dürfte der E-SUV dennoch glücklich machen. Manch ein Journalisten-Kollege von mir hätte das Auto bei unseren Fahrten am Persischen Golf gleich am Straßenrand verkaufen können, in bar versteht sich.

Rainer Bekeschus