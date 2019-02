Fürstenwalder mit Erfolgen und Niederlagen

Gerald Stamm

Jüterbog (MOZ) Bei den in der Flämigstadt Jüterbog ausgetragenen Tischtennis-Landesmeisterschaften der SeniorInnen startete eine kleine, aber dennoch schlagstarke Mannschaft der BSG Pneumant Fürstenwalde im Kampf um die Titel und die begehrten Plätzen für die Anfang März in Kienbaum stattfindenden Norddeutschen Meisterschaften. In den verschiedensten Altersklassen gab es dabei unterschiedliche Erfolge für die Domstädter, allerdings auch einige Misserfolge.

In der Altersklasse 75–79 wurde Rolf Möslein mit seinem Doppelpartner Gunter Justin (SG Blau-Weiß Eggersdorf) Landesmeister. Allerdings reichte es in der Einzel-Gruppenphase für Möslein nur zum dritten Platz, welcher nicht zum Erreichen der Endrunde genügte.

Manfred Schneider schaffte es in der Altersklasse 70–74 in seiner Gruppe ebenfalls nicht, eine der ersten beiden Plätze zu belegen und schied damit aus. Als Titelverteidiger im Doppel mit Günter Rehwinkel konnten die Fürstenwalder dieses Jahr einen ordentlichen dritten Platz belegen und damit die Bronzemedaille holen.

Günter Rehwinkel hatte im Einzel eine starke Gruppe erwischt, in der auch der spätere Landesmeister Klaus Volbert (SG Stahl Brandenburg) vertreten war. Dennoch gelang es Günter Rehwinkel, ihn an diesem Tag als einziger Spieler zu bezwingen. Damit gelangte Rehwinkel in die Endrunde und wurde dort sehr guter Dritter. Mit diesem dritten Platz schaffte er die direkte Qualifikation zu den Norddeutschen Meisterschaften vom 8. bis 10. März in Kienbaum.

In der Altersklasse 50–59 starteten Andreas Westphal und Gerald Stamm. Die Auslosung brachte sie gemeinsam in eine Gruppe. Während Westphal trotz großer Mühen ohne Sieg blieb, unterlag Stamm nur dem Favoriten Olaf Krüger (TSV Stahnsdorf) und wurde Gruppenzweiter. Im Viertelfinale war dann – wie so oft – gegen Holm Kirsten (TTC Finow-GEWO Eberswalde) Endstation. Auch die Möglichkeit eines zusätzlichen Qualifizierungsplatzes gegen Carsten Köbisch (SG Geltow) konnte er nicht nutzen. Sowohl Westphal als auch Stamm scheiterten mit ihren Doppel-Partnern bereits in der ersten Runde.

Die größte Fraktion der Pneumant-Tischtennisspieler war dieses Mal in der Altersklasse 40–49 . An den Start gingen Mandy Ksink, Tino Heider, Ronny Gau und Robert Bloßé. Trotz größter Mühen kamen Ronny Gau und Tino Heider nicht über die Gruppenphase im Einzel hinaus. Für Gau kam dann auch in der ersten Runde des Doppels das Aus. Tino Heider erreichte mit seinem Partner André Fehlinger (TTC Finow-GEWO Eberswalde) das Halbfinale des Herren-Doppels.

Robert Bloßé schaffte es als Gruppenzweiter in die Endrunde, wo er dann im Viertelfinale dem späteren Landesmeister Jobst Lückel (MTV Wünsdorf) ein großes Spiel lieferte, aber mit 1:3 unterlag. Im Doppel spielte er zusammen mit Steffen Thiere (TTC Empor Herzberg), dem späteren Silbermedaillengewinner. Beide kamen ohne Satzverlust ins Finale und schlugen dort deutlich die Paarung Hartfelder/Zaslavskiy (SC Einheit Luckau/SG Automation Cottbus) in drei Sätzen. Der Landesmeistertitel war der Lohn.

Die einzige Dame der BSG Pneumant, Mandy Ksink, startete bei ihren ersten Landesmeisterschaften der SeniorInnen sehr erfolgreich. Gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Manja Witt (TTC Frankfurt/Oder) wurde sie hervorragende Zweite und holte so die Silbermedaille. In ihrer Einzel-Gruppe belegte Mandy Ksink den guten zweiten Platz und zog damit direkt in die Endrunde ein. Im Halbfinale war zwar dann aber Endstation. Dennoch überraschte sie mit der Bronzemedaille alle Beteiligten.