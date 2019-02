Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein Einbruch in ein Restaurant in der Fontanestraße ist offenbar an einer gut gesicherten Zwischentür gescheitert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchten unbekannte Personen zwischen dem 27. und 31. Januar in das Restaurant einzubrechen. Allerdings scheiterten die Einbrecher an der gut gesicherten Zwischentür der Gaststätte. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Schaden: knapp 100 Euro. Die Polizei ermittelt.