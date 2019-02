Die Trainer sind zufrieden

Martin Ramos

Frankfurt (Oder) Mit 2:0 (1:0) gewinnt der Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde ein kurzfristig angesetztes Testspiel bei Brandenburgligist 1. FC Frankfurt. Es war die meiste Zeit über ein Spiel auf ein Tor, allerdings nutzen die Gäste ihre Chancen unzureichend.

Das Spiel begann etwas schleppend für die Unioner. Zwar waren sie die meiste Zeit in der gegnerischen Hälfte, doch die erste Chance hatte Lukas Stagge erst in der 13. Minute, als er eine Flanke an den Pfosten köpfte. Zweimal scheiterte Nils Stettin am FCF-Torwart Damian Schobert (16., 33.). Für Frankfurt setzten Leon Herzberg (17.) und John Lukas Sauer (35.) ihre Schüsse daneben.

Kurz vor dem Seitenwechsel konnte Stagge dann doch noch glänzen. Sein Schuss vor dem Strafraum passte perfekt ins Eck zur 1:0 Halbzeitführung (42.). Und nur kurz nach dem Wiederanpfiff netzte Stettin einen Querpass vom finnischen Neuzugang Kimmo Hovi ein (49.).

Die Oderstädter waren in der zweiten Hälfte mehr bemüht, in Richtung gegnerisches Tor zu spielen. So konnte Union-Keeper David Richter zwei Schüsse klären (53., 62.). Frankfurts Erik Kryjak setzte einen Sprint von der Mittellinie Richtung Grundlinie an. Seine Flanke konnte jedoch abgewehrt werden und der Nachschuss von Herzberg ging drüber (69.). Auch ein Freistoß von Angelo Müller (74.) und die beste Chance durch einen Kopfball von Paul Peschke (90.+1) fanden nicht den Weg ins Tor.

„Für einen unterklassigen Gegner wie uns ist es vermeintlich einfach, gegen solch eine Mannschaft zu spielen. Ich bin rundum zufrieden“, sagte Frankfurts Trainer Jan Mutschler nach der Test-Partie. „Und man hat gesehen, wie groß der Klassenunterschied dennoch ist – vor allem beim Tempo und in den Zweikämpfen. Trotz alledem haben die Jungs es gut macht.“ In einigen Aktionen sei auch zu sehen gewesen, warum der 1. FCF in der Brandenburgliga oben mitspielt. „In unserer Mannschaft steckt noch enormes Potenzial“, erklärte Mutschler.

Der Fürstenwalder Trainer André Meyer sagte: „Wir nähern uns spielerisch den Punktspielstart am 10. Februar. Es war eine gemischte Truppe, wo die Automatismen noch nicht hinhauen können, auch gerade mit den vier neuen Spielern. Alle haben ihre Sache gut gemacht.“ Offensiv sei es gut gewesen, wobei der finale Pass meist nicht ankam. „Defensiv war es ein Fortschritt, den wir sehen wollten und vor allem stand die Null. Das Testspiel hat seinen Sinn erfüllt“, zog er seine Bilanz.

Das gilt auch für den Winterzugang Nummer 4 der Unioner. Es ist der 22-jährige Lukas Boateng, der zuletzt vereinslos war. In Berlin geboren, spielte er bei Tennis Borussia Berlin, ehe 2013 für zwei Jahre der Wechsel zum 1. FC Union Berlin folgte. Nach jeweils einer Saison bei den Würzburger Kickers II und dem Karlsruher SC II folgte nun der Wechsel an die Spree.

„Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit bei Union Berlin und er hat sich in der Probewoche super präsentiert. Er soll eine Alternative im defensiven Bereich werden, auch weil Burim Halili, Peter Köster und Niklas Thiel verletzt sind. Lukas will unbedingt und passt sehr gut in unser Team“, sagte Union-Coach Meyer. Und Pressesprecher Mitsch Rieckmann fügte an: „Lukas wollte wieder zurück in die Heimat. Er ist sehr talentiert und hat Potenzial. Wir hoffen auf eine prima Entwicklung. Der Vertrag läuft erst einmal bis zum Sommer und seine Rückennummer ist die 4.“