Handballer von Pneumant lassen Punkte liegen

Thomas Schleusener

Fredersdorf (MOZ) Im Kreisliga-Auswärtsspiel bei der Dritten der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf ließen die Handballer der BSG Pneumant Federn. Sie unterlagen nicht unverdient mit 35:36.

Im Hinspiel noch sicherer 37:13-Sieger, folgte jetzt diese Niederlage. Die OSG, mit nur einer Änderung zum Hinspiel, kann nur von einigen Spielern stark unterschätzt worden sein, anders ist dieses Fiasko nicht zu erklären. Auch leistete man sich durch verbale Entgleisungen nach Schiedsrichterentscheidungen und schlechtes Abwehrverhalten völlig unnötige Zeitstrafen. In den ersten 30 Minuten spielte Pneumant 14 Minuten in Unterzahl, stand mitunter nur mit vier Feldspielern auf der Platte. So war man mit dem 16:18 fast noch gut bedient.

Wer dachte, die zweite Halbzeit wird besser, hat sich geirrt. Pneumant kämpfte sich bis zur 33. Minute bis auf 20:20 heran, konnte diesen Zwischenspurt aber nicht in eine Führung drehen. In der 54. Minute führte die OSG 33:28, das Spiel schien gelaufen. Doch jetzt kämpfte der Gast, ließ den Ball schnell laufen und kam durch Pierre Wosseng 24 Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 35:36-Anschlusstreffer, mehr ging nicht. Am 9. Februar um 16 Uhr geht es im Pokalviertelfinale gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland II in der EWE-Sporthalle.

Rot-Weiß Friedland hatte in der Kreisliga ungeplante Freizeit, das Gegner MTV Altlandsberg III nicht zum Punktspiel in Beeskow antrat.

Pneumant Fürstenwalde: Falko Bleck, Thomas Schleusener – Christopher Poplien 1, Christian Rippin 8, Pierre Wosseng 8/4, Oliver Kluß, Thomas Hunger 5, Steffen Hunger, Paul Strüwe 2, Konrad Schotte 2, Christopher Heinrich 4, Christian Hoffmann 1, Oliver Krüger 4/2