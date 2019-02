Junge Athleten mit klaren Siegen

Jörg Richter

Stendal Nach den Berliner Meisterschaften standen am Sonnabend die Mitteldeutschen Meisterschaften an, die in den Altersklassen der Junioren und B-Jugend in Stendal (Sachsen-Anhalt) im griechisch-römischen Stil und im freien Ringkampf ausgetragen wurden. Trotz widriger Witterungsbedingungen reisten 169 Athleten aus 48 Vereinen in Stendal an.

Ein junger Ringer aus Frankfurt stach dabei aus dem Teilnehmerfeld besonders heraus. Michel Steglich (35 kg/B-Jugend) ging im griechisch-römischen Stil auf die Matte und bezwang alle Kontrahenten vorzeitig durch Schultersiege oder mittels Abbruch durch technische Überlegenheit.

Raphael Trautwein und Francis Richter (beide vom AV JK Zella-Mehlis) sowie Moritz Ose (RV Lugau) hatten gegen den Oderstädter keine Chance. Michel Steglich gewann zwei der drei Auftaktbegegnungen mit jeweils 16:0 Punkten noch vor Ablauf der vierminütigen Kampfzeit. Moritz Ose drückte er bei klarer Führung nach Punkten auf beide Schultern. Auch Felix Klawa vom 1. Hennigsdorfer RV war gegen Steglich chancenlos und wurde ebenso auf beide Schultern gedrückt wie Sebastian Wagner vom KSV Pausa, der am Ende Zweiter wurde.

Der Mitteldeutsche Meistertitel ist ein schöner Erfolg für den jungen Oderstädter auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften, die vom 26. bis 28. April im Hessischen Hösbach ausgetragen werden.

Ben Bölke und Diego Kästner, die beide im Limit bis 38 Kilogramm bei den B-Jugendlichen im griechisch-römischen Stil antraten, zahlten in der höheren Altersklasse noch etwas Lehrgeld. Die beiden Nachwuchsringer des RSV Hansa 90 Frankfurt belegten in ihrer Kategorie den 5. und 6. Platz.

Einen weiteren Titelgewinn für das Frankfurter Leistungszentrum gab es für Hugo Bischof (57 kg/B-Jugend) vom RC Cottbus. Der junge Ringer aus der Frankfurter Trainingsgruppe gewann alle fünf Duelle souverän und gab dabei in allen Begegnungen nur drei Wertungspunkte ab. Direkt hinter Bischof kam dessen Trainingspartner Lenny Grünheid (Demminer RV) als Zweiter ins Ziel. Maurice Krüger (ESV Wittenberge) komplettierte das Frankfurter Trio in dieser Gewichtsklasse mit einem vierten Platz.

Zwei Nordlichter aus Warnemünde und Rostock fanden ebenfalls den Weg an die Sportschule nach Frankfurt. Karl Thoms (44 kg/SV Warnemünde) gewann seine vier Kämpfe vorzeitig und gab im Turnier keinen einzigen Punkt ab, während Justin Schimpf (62 kg/PSV Rostock) mit Erik Rau (FCE Aue) nur einen Gegner hatte, den er auf beide Schultern drücken konnte.

Moritz Wiese (44 kg/Demminer RV) rundete die Bilanz der Sportschüler aus Frankfurt bei den B-Jugendlichen im griechisch-römischen Stil mit einem 4. Platz ab.

Krankheitsbedingt nahmen nur zwei Junioren-Ringer aus dem Leistungszentrum Frankfurt an den Mitteldeutschen Meisterschaften in Stendal teil.Yannik Bitterling (SV Berlin Buch) erreichte in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm den 2. Platz, Stan Brauer (63 kg/SAV Torgelow) beendete das Turnier auf Rang vier.

Die Ergebnisse von Stendal werden sich nicht auf die Nominierung zu den Deutschen Meisterschaften auswirken, da sich die jeweiligen Landestrainer in Absprache mit den Heimtrainern bereits auf ihre Kaderathleten zu den im März und April anstehenden nationalen Meisterschaften festlegten.

„Dennoch sind die Mitteldeutschen Meisterschaften eine hervorragende Standortbestimmung vor den nationalen Titelkämpfen, da hier bereits eine große Anzahl von Landesverbänden ihre besten Ringer auf die Matten schicken“, so Lehrertrainer Harald Stern, der die B-Jugend gemeinsam mit Sichtungstrainer Brian Tewes betreut.