PS-Protz mit adretten Kurven

MOZ

Frankfurt (Oder) Muskulöse Kleinwagen mit viel Kraft unter der Haube hat inzwischen so gut wie jeder Hersteller in der Pipeline. Auch Suzuki hat so ein Modell für das Rudel der Winzig-Sportler zu bieten und schickte hierfür jüngst seine neue Sport-Variante vom Swift in die Spur. Der Märkische Markt hat die Rennsemmel mal im Test ausprobiert.

Äußerlich verpassten die Japaner der dynamischen nur 3,89 m kurzen Swift-Variante eine athletische Trimm-Figur. Allerdings ist er nicht einer, der einfach nur mit irgendeiner Krawall-Optilk daherkommt, sondern eigentlich nur hier und da auf seine tatsächlichen Muskeln verweist. Schauen Sie mal auf den prominenten Grill, die ausladenden Scheinwerfer und die betont sportliche Schulterpartie. Oder das gewölbte Hinterteil samt der adretten Kurven. Alles wirkt wohlproportioniert. Die Griffe der Fondtüren wurden bei dem Viertürer geschickt unter dem Dach versteckt. Der PS-Protz hat ein um 30 mm tiefer gelegtes Fahrwerk und rollt auf prägnanten 17-Zöllern. Auffällig an den Seiten zudem die Seitenschweller, schwarz lackierte A- und B-Säulen und polierte 17-Zöller. Dazu passt auch die knallige neue Lackierung in Champion Yellow, die den kompakten und im „zivilen Anzug“ eher unauffälligen Swift zu einer unübersehbaren Erscheinung befördert. Innen setzen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, leuchtend rote Instrumente, ein unten abgeflachtes Lederlenkrad mit roten Nähten die Akzente.

So aufgemotzt zielt der Swift unverhohlen auf den maskulinen Geschmack. Das Fahr-Erlebnis beginnt denn auch beim ersten Meter. Als Antriebstechnik und dem passenden Sportfahrwerk wurde ihm nämlich ein Motor implantiert, der die Kolben richtig durchknetet. Seine 140 PS machen ihn daher schon von der Papierform her zu einem potenten Straßenfeger. Beim Start des vierzylindrigen Pulsbeschleunigers schleichen leicht Vibrationen über das Armaturenbrett bis in die hauteng passenden Sportsitze. Einen Moment später sorgen bereits die 230 Nm des 1.4er Boosterjet-Vierzylinder (mit Abgasturbolader) für einen ordentlichen Vortrieb. In 8,1 s ist die Rennsemmel auf 100, sprintet weiter bis auf Tempo 210, verbraucht im Schnitt laut Datenblatt nur 5,6 Liter Super (CO2 125 g/km). Theoretisch, denn in der Praxis waren es bei uns knapp 7 Liter. Gelungen die Sechsgangschaltung, die stets zielorientiert durch die Gassen klackt. Über jeden Zweifel erhaben zeigt sich auch das Sportfahrwerk, das sich perfekt auf die Hatz einschwört und ein Gefühl wie im Go-Kart schafft. Gratis dazu gibt es einen Sound, der Gänsehaut vermittelt. Minus: Die Windgeräusche nehmen ab Tempo 120 deutlich zu. Ein Extralob gibt es hingegen für seine Praxistauglichkeit im Alltag. Dank des größeren Radstands (2,45 m) bietet er innen richtig viel Platz für Mitfahrer und Gepäck (265 bis 947 l). Zur Erinnerung: Wir reden von einem 3,89-m-Zwerg.

Unser Gesamteindruck: So aufgemotzt und technisch bestückt zielt der sportliche Swift unverhohlen auf den maskulinen Geschmack und macht bei der ersten Berührung schon süchtig. Als Entziehungskur hilft dann nur Joggen. In dem Preis von 21.400 Euro ist bereits so gut wie alles drin und dran. Von der Klimaautomatik, LED-Scheinwerfern, Sportsitzen, einem DAB-Radio, getönten Fondscheiben, Nebelscheinwerfern bis zum Navi, Sitzheizung vorn und einer Rückfahrkamera.

Rainer Bekeschus