Vermisster 38-Jähriger tot im Wald aufgefunden

Odin Tietsche

Wittstock (Dosse) (MOZ) Der seit Tagen vermisste 38-jährige Wittstocker, nach dem auch öffentlich gesucht wurde, ist am Freitagvormittag tot in einem Waldstück aufgefunden worden.

Am Donnerstagabend teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er ein rotes Moped im Wald bei Gadow gefunden hat. Dabei handelte es sich um das Fahrzeug des vermissten Wittstockers. Daraufhin wurden noch am Abend und am Freitagvormittag Suchmaßnahmen in diesem Bereich durchgeführt. Im Laufe des Vormittags wurde dann eine tote Person in dem Waldgebiet festgestellt. „Dabei handelte es sich um den Vermissten“, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache.