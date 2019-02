Einst in Miami

Stefan Klug

(MOZ) Mit „Voodoo Lounge“ legten die Rolling Stones 1994 ihr 20. Album vor. Es war das erste nach dem Weggang von Bassist Bill Wyman und wurde eines der erfolgreichsten der Band überhaupt. Nicht nur finanziell. Denn neben den vielen Spitzenplatzierungen in den Charts gab’s on top auch noch einen Grammy fürs beste Rock Album. Ähnlich spektakulär verlief die folgende Tour, die die größte in der bisherigen Bandgeschichte werden sollte.

Am 25. November 1994 war Miami an der Reihe. Das Joe Robbie Stadium bis auf den letzten Platz besetzt gaben die Engländer 28 Tracks zum besten, darunter einige Klassiker, Songs des aktuellen Albums und solche, die man nicht allzu oft auf Konzerten gehört hat. Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, bekam zumindest die Chance, das Spektakel im TV als pay-per-view mitzuerleben. Die Omnipräsenz der dazu nötigen Fernsehkameras hatte noch einen anderen Nebeneffekt. Das Konzert wurde in Gänze für die Nachwelt erhalten. Bereits 1995 und 1998 gab’s einen entsprechenden Konzertfilm auf VHS bzw. DVD. Wiederum 20 Jahre später nun bekamen die Fans erneut in die Gelegenheit, nach Miami in der Zeit zurück zu reisen. Uncut, restored andremastered verspricht die Version 2018. Will sagen, das Gesamtmaterial wurde neu gesichtet, abgemischt und nach heute technischen Möglichkeiten aufgearbeitet. Zudem gibt es die Show nun in der richtigen, also originären Reihenfolge der Titel zu erleben. Und bis auf „Love is strong“, das es irgendwie nicht auf die Bänder geschafft hat, sind alle Tracks dabei.

Unter den vielen Formaten, in denen Voodoo Lounge Uncut nun vorliegt, ist das Digipack mit BluRay und zwei CDs sicher das interessanteste Angebot für die breite Masse. Denn es gibt den Konzertmitschnitt fast in voller Länge sowie den aufgepeppten Ton wahlweise als Linear-PCM oder DTS HD Master. Gerade letzterer dürfte für Besitzer einer Heimkinoanlage die erste Wahl sein. Nicht nur, weil hier die Stadion­­atmosphäre am originalsten rüberkommt, sondern weil die dargestellte Bühne zudem sehr gelungen ist. Wer genau hinsieht, dem werden die Mikros vor den Gitarren, Schlagzeug und sonstigen Beteiligten nicht verborgen bleiben. Und aus den Boxen kommt eben genau jene Aufteilung der Band wie on stage zu erleben. Dabei werden die Instrumente fein aufgelöst und detailliert dargestellt. Charlie Watts bearbeitet dazu stoisch in der Mittelposition die Felle. Sobald er jedoch im sehr gelungenen Akustikset zu den Besen greift, ist diese Veränderung spektakulär wahrzunehmen. Den Rear-Boxen wurden lediglich Publikumsgeräusche zugeordnet, also nicht versucht, den Eindruck zu vermitteln, man säße auf der Bühne. Insofern dürfte der Sound von der blauen Scheibe deutlich besser klingen als seinerzeit im Stadion.

Zugeständnisse ans Alter der Aufnahme muss man dennoch machen. Und zwar beim Bild. Der TV-Standard von anno dunnemals lässt sich heute halt mit vertretbarem Aufwand nur bedingt an moderne Sehgewohnheiten angleichen. Da wäre zum einen das alte vier zur drei Format, das fette schwarze Balken auf modernen Breitbildfernsehern hinterlässt. Und da wohl niemand mehr über die altertümliche PAL-Auflösung verfügt, wirkt das mindestens auf HD skalierte Bild gerade bei Einstellungen aus der Ferne gern etwas matschig. Hinzu kommt, dass gerade bei dunklen Stellen rote Farbe stichig wirkt. Augen zu und durch, dabei den tollen Sound genießen, wäre hier also die Devise.

The Rolling Stones: Voodoo Lounge Uncut; eagle vision, Universal Music