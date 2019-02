Unterbeschäftigung bei 7,5 %

René Wernitz

Havelland (MOZ) Wie viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wird durch die monatlich veröffentlichten Arbeitslosenzahlen nicht wirklich abgebildet. Die fürs Havelland zuständige Agentur für Arbeit mit Sitz in Neuruppin spricht für Januar von 5.128 betroffenen Menschen, Quote: 5,9 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Indes sagt die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten mehr über die aktuelle Lage aus. Neben Jobsuchenden sind hier alle erfasst, die zwar arbeitslos sind, aber sich gegenwärtig in Maßnahmen befinden. Im Januar waren das 6.726 Havelländer. Die Quote beträgt hier 7,5 Prozent, seit Dezember ein Anstieg um 0,4 Prozentpunkte.