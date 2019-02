Erstes Buch von Bäckermeister Plentz

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus Schwante bringt ein Buch heraus.

„Ich hatte eine sehr gute Autorin an meiner Seite, die meine Worte zu Papier brachte“, sagt er über seine Ghostwriterin Andrea Specht. Am 15. Februar erscheint „Der Brotmacher“ für 17 Euro im Brunnen Verlag. Untertitel: „Bäcker. Beter. Unternehmer.“ Auf 200 Seiten berichtet Plentz aus seinem Leben und über den Spagat zwischen Familie, Unternehmerdasein und Ehrenamt. In der Buchbeschreibung heißt es: „Für christliche Werte setzt sich der erfolgreiche Unternehmer mindestens so entschlossen ein wie für Aufsehen erregende Marketingaktionen.“ Sein Glaube habe ihm schon bei schweren Entscheidungen und aus tiefer Erschöpfung geholfen. Plentz betont im kurzen Gespräch über seinen literarischen Werdegang: „Das war ein großes, ein Herzensprojekt von mir.“