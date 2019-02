FC Augsburg will Turbulenzen hinter sich lassen

DPA

Augsburg (dpa) Der FC Augsburg will eine turbulente Woche mit der Verpflichtung von Jens Lehmann und zwei Suspendierungen hinter sich lassen.

„Wir versuchen alles, dass wir am Sonntag wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen“, sagte Trainer Manuel Baum. „Ich sehe uns - gerade auch in Heimspielen - in der Bringschuld.“ Seit zehn Spielen sind die Schwaben in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg.

Der neue Co-Trainer Lehmann wird als einer der Assistenten auf der Bank Platz nehmen, die Rolle des neu verpflichteten englischen Defensivspielers Reece Oxford ließ Baum offen. Die vom Asien-Cup zurückgekehrten Südkoreaner Ja-Cheol Koo und Dong-Won Ji seien Optionen für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05.

Baum verteidigte noch einmal die Suspendierungen von Caiuby und Martin Hinteregger, der an Eintracht Frankfurt verliehen wurde. „Ich finde, genauso wie es gelaufen ist, ist es richtig gewesen. Wir haben den Schlussstrich gezogen“, sagte Baum. „Wir brauchen Leute, die den Verein leben, die wissen, worauf es ankommt und die auf dem Platz alles geben.“