Brandanschlag auf Amazon-Transporter in Berlin

dpa

Berlin (dpa) Auf mehrere Transporter des Internet-Versandhändlers Amazon sind in Berlin Brandanschläge verübt worden. Die Autos wurden in der Nacht zu Freitag teilweise zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Täter werden in extremistischen Kreisen vermutet, daher ermittelt der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei.

In der Nacht gegen 2.00 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen in einem Lieferwagen in der Wallensteinstraße in Berlin-Karlshorst. Das Feuer griff auch auf einen zweiten Lieferwagen über. Gegen 2.30 Uhr wurde ein brennender Transporter im Stadtteil Gesundbrunnen entdeckt. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Beide Zeugen hatten den Angaben zufolge keine Brandstifter gesehen.

Erst in der Nacht zu Donnerstag hatten mindestens drei Vermummte das Amazon-Büro in der Krausenstraße im Bezirk Mitte beschädigt. Sie versperrten die Eingangstür von außen, so dass die Wachleute nicht aus dem Gebäude kommen konnten. Dann warfen sie mit Steinen mehrere Fensterscheiben ein und beschmierten die Fassade mit Farbe.

Auch die brasilianische Botschaft war Ziel eines Angriffs von mutmaßlichen Extremisten. Nach Aussagen von Wachleuten warfen mindestens vier Täter in der Nacht zu Freitag gegen 1.00 Uhr Farbbeutel und Gegenstände gegen die Fassade des Gebäudes in der Wallstraße in Mitte. Dabei wurden 16 Fenster zerstört. Kurz vor der Fußball-WM 2014 in Brasilien hatte es einen ähnlichen Angriff auf das Botschaftsgebäude in Berlin gegeben.