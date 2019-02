MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Fahrt im Drogenrausch: Polizisten haben am Donnerstagvormittag einen Porsche-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Juri-Gagarin-Straße in Fürstenwalde gestoppt.

Hinter dem Steuer saß ein 38 Jahre alter Mann, welcher offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Tatsächlich brachte ein entsprechender Test an den Tag, dass er vor Fahrtbeginn Drogen zu sich genommen hatte, meldete die Polizeidirektion Ost am Freitag.

Damit war die Fahrt beendet. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige.