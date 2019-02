MOZ

Frankfurt (Oder) Ist der Kadjar nicht ein bildhübscher Kerl? Jedenfalls wirkte der Renault schon bisher wie ein Alleskönner für Freizeit, Fun und Lifestyle. Die Kundschaft honorierte dies. Gingen doch seit dem Markstart 2015 von dem kompakten Globetrotter weltweit mehr als 450.000 Autos über den Tresen. Um auch weiterhin im Rudel der inzwischen auf mehrere Dutzend Konkurrenten gewachsenen SUV-Meute mitmischen zu können, wurde dem kompakten Franzosen jetzt ein ordentliches Facelift verpasst. Ab Mitte Januar ist der Kadjar (gesprochen „Katschah“) mit dezent geschärfter Optik, neuen Komfortdetails und effizienteren, abgasarmen Motoren zu haben. Was sich alles ändert, hat der Märker sich genauer angeschaut.

Der adrett gestylte Kompakt-Offroader setzte beim Aussehen schon in der bisherigen Form ein Statement gegen die Beliebigkeit. Mit kraftvollem Bug, monumental dimensionierten Rhombus, flach geneigter Windschutzscheibe und hoher Gürtellinie. Oder den kraftvoll ausgeformten Kotflügeln, die effektvoll mit den eingezogenen Flanken kontrastieren. Das weckt nach wie vor Emotionen und kommt bei der Kundschaft gut. Entsprechend dezent sind denn auch die Änderungen am Blech. Zu den Designmodifikationen gehört neben den obligatorischen neuen Schürzen an Front und Heck ein vergrößerter Grill und die überarbeitete Kühlluftöffnung, die in Trapezform gestaltet wurde. Auffällig sind zudem die weit in die Flanken gezogenen Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht als auch die Nebelleuchten, die jetzt mit ihrem rechteckigen Design den robusten Charakter des SUV betonen. Voll-LED-Technik ist in höheren Ausstattungen zu haben. Neu gezeichnet wurde auch der optische Unterfahrschutz. Weitere neue Designmerkmale des 4,49 m langen und 1,61 m hohen Kadjar sind endlich eine Haifischantenne, neue 17- und 19-Zoll-Räder sowie Außenfarben in „Ural Grün”, „Iron Blau” und „Highland Grau”.

Innen bot der Franzose schon bislang Hochwertiges und Außergewöhnliches. Die jüngste Evolutionsstufe setzt hierbei noch einen drauf. Der 7-Zoll-Touchscreen wurde nahtlos in die Oberfläche der Mittelkonsole verbaut. In die Benutzeroberfläche integriert sind Funktionen wie An/Aus, Home oder die Lautstärkeregelung, die bislang mit eigenen Tasten neben dem Bildschirm bedient wurden. Das System erlaubt auch die Smartphone-Integration über Apple Car Play und Android Auto. Aktualisiert wurden gleichwohl die Bedienelemente der Klimaautomatik. Ebenfalls neu: Die Taster der serienmäßigen Fensterheber in den Türen sind mit den Bedienelementen für die Außenspiegel zusammengefasst und hinterleuchtet. Hinzu kommen neue Getränkehalter in der Mittelkonsole, die jetzt auch 1,5-l-Flaschen aufnehmen können. Das Volumen der Ablagen insgesamt liegt bei 31 l.

Mehr Komfort ist auch bei den Sitzen angesagt, die jetzt mit mehr Schaumstoffen besser gepolstert sind und optional eine ausziehbare Oberschenkelauflage bieten. Auch Fahrersitz und Lenkrad haben einen größeren Spielraum im Verstellbereich. Ein Komfortgewinn für Mitreisende sind zudem die längs verstellbare Mittelarmlehne sowie auf den Rücksitzen die zwei USB-Schnittstellen für Smartphones, Tablets und Spielkonsolen. Und nicht zuletzt erhellen Leuchten an der Unterseite der Spiegel beim Ein- und Aussteigen den Boden.

Genügend Platz für Sack und Pack hinter den Rücksitzen bietet der Kadjar auch. Bei nach vorn geklappter Beifahrer-Sitzlehne passen sogar bis zu 2,56 m lange Gegenstände hinein.

Und was bietet der Neuling als Antrieb? Das Antriebsspektrum des Neulings umfasst zum Marktstart zwei 1.3er Vierzylinder-Turbobenziner (mit 140 und 159 PS sowie Partikelfilter) und einen 116 PS starken dCi-Turbodiesel mit SCR-Kat, die allesamt Euro 6d-temp erfüllen und nach dem neuen, realitätsnahen WLTP-Zyklus homologiert sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Motorenangebot noch um einen 150-PS-Diesel mit Allradantrieb erweitert. Renault kombiniert alle Triebwerke wahlweise mit dem 6-Gang-Schalter und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC. In der Praxis kommt im pausbäckigen Kadjar schon der Basisbenziner ordentlich aus den Puschen, schaufelt passable 240 Nm auf die Kurbelwelle und bleibt unterwegs bei jeder Anstrengung erstaunlich leise.

Und das Fahrverhalten? Von wegen Franzosen-Sänfte! Federn und Dämpfer sind ausgewogen justiert. Der Geradeauslauf bleibt stets ruhig. Selbst die Kurverei in der Stadt verlangt nur wenig Kraft. Und nicht zuletzt erhöhen ein breites Aufgebot an radar- und kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen die aktive Sicherheit. Hierzu zählen der Spurhalte-Warner und die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner und Fernlichtassistent. Optional sind darüber hinaus ein Toter-Winkel-Warner und ein Notbremsassistent verfügbar. Der Basisbenziner kostet ab 22.490 Euro, der günstigste Diesel ist ab 27.490 Euro zu haben.

Rainer Bekeschus