Ein Marathon als Zugpferd für den Fahrradtag

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Mit einer neuen Marke möchte der Ruppiner Radsportclub 1909/1990 bei seinem siebten „FahrRad!-Tag“ für mehr Teilnehmer sorgen. Dafür wird es am 18. Mai erstmals den Fontane-Marathon geben, bei dem die Radsportler eine Strecke von insgesamt 200 Kilometern zurücklegen können. So etwas braucht es, um auch Radsport-Enthusiasten aus der Hauptstadt anzuziehen, ist Mitorganisator Tom Bialowons überzeugt. Denn genau sie sollen den „FahrRad!-Tag“ zu einem Erfolg machen. Wobei sich die Veranstaltung keinesfalls nur an Profis richtet, wie Organisator Uwe Wöller vom Radsportclub klarstellt.

Schließlich geht es bei dem Tag einerseits darum, mehr Menschen dazu zu bringen, aufs Rad zu stiegen. Andererseits sollen dort auch Spenden gesammelt werden. Konkret geht es um die Erbkrankheit Mukoviszidose, an der in Deutschland etwa 8 000 Menschen leiden, und die bis heute nicht heilbar ist. Betroffene leiden beispielsweise unter Atemnot, chronischem Husten, Verdauungsstörungen und Untergewicht, weil vor allem die Bauchspeicheldrüse und die Lunge betroffen sind. Wöllers eigene Tochter leidet an der Krankheit, weshalb der „FahrRad!-Tag“ für ihn auch eine Herzensangelegenheit ist.

Die Preise für die Teilnahme sind gestaffelt. Für den Marathon kostet die Anmeldung online zehn und am Tag selbst zwölf Euro. Die kürzeren Strecken sind entsprechend billiger: Acht Euro bei Online-Anmeldung und zehn Euro am Tag selbst für die 100 Kilometer-Tour sowie jeweils fünf Euro für die Ausflüge mit 30 und 60 Kilometern Länge. Dafür gibt es neben Verpflegung auch ein Souvenir. Zwischenstopp ist für alle Teilnehmer in Karwe. Bei den längeren Touren wird der Ort mehrfach angefahren. Zudem gibt es wieder eine Stadtsafari, bei der Jan Juraschek vom Amt für Stadtentwicklung als Führer fungiert.

Alle Informationen zum siebten „FahrRad!-Tag“, den angebotenen Strecken, den Preisen, dem Begleitprogramm sowie zu den Anmeldemöglichkeiten gibt es auch im Internet auf www.fahrrad-tag.de.