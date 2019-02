dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben ist als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl am 1. September nominiert. Bis zum Ende der Vorschlagsfrist am Freitag seien keine weiteren Vorschläge eingegangen, teilte die Landesgeschäftsstelle der CDU mit. Einen Mitgliederentscheid über die Nominierung sollte es bei der Brandenburger CDU nur geben, wenn mehrere Kandidaten vorgeschlagen worden wären.

Endgültig gewählt wird der Spitzenkandidat erst auf einem Parteitag im Juni. Senftleben kündigte am Freitag eine Tour durch die Kreisverbände an. „Für einen echten Politikwechsel in Brandenburg muss die CDU stärkste Kraft werden und das schaffen wir, wenn sich alle mit einbringen“, sagte der Parteivorsitzende.