Tanzhaus startet neu durch

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Tanzhaus Eberswalde soll auch für Erwachsene interessanter werden, für die es zahlreiche Gesundheits- und Präventionskurse gibt. Dies hat sich die neue Führungsspitze des Vereins vorgenommen, die aber auch die künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht vernachlässigt.

Erst seit September vorigen Jahres führt Elena Georgieva (28) den Verein, der in einem Reihenhaus in der Straße Zum Grenzfließ 17 seine Heimstatt hat und aktuell um die 50 Nachwuchstänzer betreut. Die selbständige Pharma- und Gesundheitsberaterin hat in diesem Ehrenamt die langjährige Vorsitzende Mona Klamann abgelöst, die sich mit dem Tanzhaus nach wie vor eng verbunden fühlt, aber kürzer treten wollte. „Bevor ich die Verantwortung fürs Große und Ganze übernommen habe, war ich bereits zweieinhalb Jahre im Verein als Trainerin aktiv“, berichtet Elena Georgieva, deren erste Tanzerfahrungen bis ins Kindergartenalter zurückreichen. Damals war sie, noch in Bulgarien, bei festlichen Begebenheiten mit Volkstänzen aufgetreten. In der Schule kamen Latein und Standard dazu. „Bis heute fasziniert es mich, mit anderen das Gefühl zu teilen, das die Musik in mir auslöst“, sagt die Vereinsvorsitzende, die den Tanzunterricht für die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit Theresa Augustin (24) und Duc DoTrung (29) bestreitet. Das Trio schult die Tanzbegeisterten in allen Stilen – so in HipHop, Ballett, Mix Dance, Latin Dance, Cheerleading, Standard, Latein, orientalischer Tanz oder Entspannungstechniken. „Uns ist ungemein wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen nicht nur die Grundlagen vermitteln, sondern dass wir ihnen auch immer den Platz für Ausdruck und Kreativität einräumen“, betont Elena Georgieva.

Mit Theresa Augustin, die ausgebildete Ergotherapeutin ist und im Beatmungs- und Intensivpflegebereich arbeitet, und mit Duc Do Trung, der als Kind aus Vietnam nach Deutschland kam und sein Geld als Verkäufer im Baumarkt verdient, schwimmt die Vorsitzende menschlich und künstlerisch auf einer Wellenlänge. Das Trio eint der Spaß daran, Kindern und Jugendlichen die Welt des Tanzes zu vermitteln, die Seele und Körper gleichermaßen gut tut. „Wer tanzen lernt, verbessert dabei seine Beweglichkeit und sein Koordinationsvermögen“, betont Theresa Augustin, die ihrem größten Hobby frönt, seit sie neun Jahre alt war und als Ensemblemitglied der Art of Dance Company, einer Abteilung des Tanzsportvereins Berlin Wittenau, vor 1000 Zuschauern aufgetreten ist. „Und wer sich auf die Bühne traut, steigert damit sein Selbstbewusstsein“, fügt Duc Do Trung hinzu, der sich als „tänzerischer Autodidakt“ bezeichnet und sogar auf den Straßen von New York echte Streetdance-Erfahrungen gesammelt hat.

Im Tanzhaus gehen bereits heute nicht allein Kinder und Jugendliche ein und aus. Es gibt überdies um die 40 Erwachsene, die bei sechs Gast-Trainern Tanz- und Gesundheitskurse belegen. Dieser Bereich soll 2019 ausgebaut werden. Überdies startet der Verein in diesem Jahr erstmals ein Ausbildungsprogramm für Choreographie, Bühnen- und Sporttanz sowie für Trainer.

Doch auch vom Tanz begeisterte Kinder sind den Trainern weiter herzlich willkommen. Zum begeisterten Nachwuchs zählt Ella Kleis (9) aus Lichterfelde, die schon im vierten Jahr regelmäßig zum Training kommt. „Ich liebe es, mit meinen Freundinnen vor Publikum aufzutreten“, verrät das Mädchen.

Infos zu Trainingszeiten unter Tel. 01521 4447739