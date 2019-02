Senioren-WG mit 22 Apartments

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Ein neues Wohnangebot für Senioren entsteht derzeit in der Karl-Weiss-Straße 6 in Birkenstein: Eine Senioren-WG. Die Chance, sagt Evelin Funke von der Pflegedienst Funke GmbH aus Neuenhagen, der Alters-Einsamkeit zu entgehen. Und dennoch selbst zu bestimmen, wo es langgeht, die Gemeinschaft genießen, aber dennoch autark bleiben. Das Ganze kombiniert mit der eventuell nötigen Hilfe im Alter.

Denn seit Oktober wird neu gebaut. In gut erreichbarer Nähe des Busses und der S-Bahn, in Nachbarschaft einer ruhigen Eigenheimsiedlung wird derzeit an einem lang gestreckten Bau gearbeitet. Auffallend sind die großen Fenster, die viel natürliches Licht in die 22 Apartments, die einzeln bewohnt werden, lassen. Die künftigen Mieter bringen ihre eigenen Möbel mit. Um alle Ebenen gut erreichen zu können, sind diese barrierefrei ausgebaut und das erste Geschoss mit einem rollstuhlgerechten Aufzug erreichbar. Zu jedem der rund 25-Quadratmeter-Apartments gehört ein eigenes, seniorengerecht ausgestattetes Bad.

Ein Koch wird sich um das leibliche Wohl der Mieter kümmern und ihnen in den Gemeinschaftsräumen Frühstück, Mittag und Abendessen anbieten, wenn sie es denn wünschen. Wer mag, kann sich natürlich in der Gemeinschaftsküche auch sein eigenes Süppchen kochen.

Die Erdgeschoss-Apartments haben eine kleine Terrasse, eine Große steht allen Bewohnern zur Verfügung. Gestaltet wird rund um das Haus auch ein Garten für alle Mieter. Voraussetzung, hier einziehen zu dürfen, ist, dass man einen Pflegegrad vorweisen kann. Mit den Schwestern Jenny Pötzsch und Jenny Heidebring besprechen die künftigen Mieter ganz genau, welche Wünsche und Anforderungen sie an ihr neues Zuhause haben. Danach richtet sich auch die Miethöhe.

Derzeit sind die Dachdecker zugange, wirbeln im Inneren des Gebäudes, Baustart war im Herbst, die Elektriker und Sanitär-Fachleute. Spätestens im April soll es einen Tag der offenen Tür geben, wo sich Interessenten ihr vielleicht neues Zuhause beschauen können. Evelin Funke, die mit ihrem Team alles rund um die Pflege und Betreuung der Bewohner managen wird, betont, dass es sich nicht um ein betreutes Wohnen für Senioren, sondern um eine neue Form des Wohnens für ältere Bürger, also eine Wohngemeinschaft handelt.(mei)

Mehr Informationen gibt es über die Telefonnummer: 03342 200597.